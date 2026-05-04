Desde que Andy y Lucas anunciaron su separación, que ha terminado siendo mucho más traumática de lo esperado, los titulares escandalosos sobre ellos se están encadenando. El último señala directamente a Andy, que tuvo que acudir a Urgencias antes del último concierto en solitario que ofreció. El cantante habría sufrido un ataque de ansiedad muy fuerte antes de la actuación y, ante una situación que no pudo gestionar él mismo, tuvo que pedir atención médica. De hecho, fue él quien lo sacó a la luz, cuando terminó este trabajo en Madrid. ¿Y qué le pasó? Parece que se puso muy nervioso y no se vio capaz de gestionarlo.

El artista no podía calmarse y, por eso, los médicos le habrían dado un Orfidal. Muchos conocen este medicamento, una pastilla ansiolítica y sedante que se usa precisamente para tratar a corto plazo la ansiedad, el nerviosismo y el insomnio. En unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, el exintegrante de este dúo tan icónico de la música española ha dicho lo siguiente: «Me dio un ataque de ansiedad dos horas antes y me tuvieron que llevar al Hospital 12 de Octubre y tuvieron que darme un Orfidal«. «Yo estaba drogado, empecé el concierto drogado«, ha reconocido en unas declaraciones curiosas.

No obstante, el concierto habría estado bien y el público habría vibrado con sus temas. Eso dice Andy, al menos: «La gente se sorprendió mucho con el concierto y bajé del escenario contento». Eso sí, algunos se habrían dado cuenta de que él no estaba del todo bien cuando comenzó a cantar: «Mucha gente me dijo después que me habían visto nervioso al principio». Bueno, más que nervioso… drogado y un poco ido, según él mismo.

¿Qué le ha pasado a Andy antes del concierto en Madrid?

Después del susto del ataque de ansiedad, Andy tuvo que recomponerse rápidamente. Cuando terminó el concierto, cenó con el equipo y rápidamente se quedó dormido en el sofá: «Disfruté mucho del concierto y me encantó el cariño que sentí en Madrid, pero pensar que tres horas antes estaba en el hospital…«, dice aún sin creérselo. El cantante se habría asustado mucho porque no se había visto nunca así, por lo que pidió que le hicieran un electrocardiograma antes del show: «Tengo la pulsera que acredita que estuve en el hospital a las 17:20 horas, cuando a las 18 horas ya estaba haciendo las pruebas de sonido en el escenario».

No es la primera vez que sufre un ataque de ansiedad, ya que vive constantemente en un estado de nerviosismo. En alguna entrevista, ha reconocido que va al psiquiatra y a un psicólogo: «Aún estoy en tratamiento porque me dan ataques de ansiedad». La nueva etapa como cantante solista después de tantos años con compañía le está costando: «Piensas muchas cosas, no solo del trabajo… Si te digo la verdad, no lo estoy disfrutando del todo porque esto tiene que arrancar y aún no tengo estabilidad«, dijo hace un tiempo.

Andy revela toda la verdad de su pelea con Lucas | Antena 3

Ahora intenta recuperarse del susto y prepara las siguientes actuaciones de su primera gira en solitario.