Des que Andy y Lucas anunciessin la seva separació, que ha acabat sent molt més traumàtica del que s’esperava, que els titulars escandalosos sobre ells s’estan encadenant. L’últim assenyala directament l’Andy, que ha hagut d’acudir a Urgències abans de l’últim concert en solitari que ha ofert. El cantant hauria patit un atac d’ansietat molt fort abans de l’actuació i, davant d’una situació que no ha pogut gestionar ell mateix, ha hagut de demanar atenció mèdica. De fet, ha estat ell qui ho ha tret a la llum, quan ha acabat aquesta feina a Madrid. I què li ha passat? Sembla que s’ha posat molt nerviós i no s’ha vist capaç de gestionar-ho.
L’artista no podia calmar-se i, per això, els metges li haurien donat un Orfidal. Molts coneixen aquest medicament, una pastilla ansiolítica i sedant que es fa servir precisament per a tractar a curt termini l’ansietat, el nerviosisme i l’insomni. En unes declaracions que recull l’agència Europa Press, l’exintegrant d’aquest duet tan icònic de la música espanyola ha dit el següent: “M’ha donat un atac d’ansietat dues hores abans i m’han hagut de portar a l’Hospital 12 d’Octubre i van haver de donar-me un Orfidal“. “Jo estava drogat, vaig començar el concert drogat“, ha reconegut en unes declaracions curioses.
No obstant això, el concert hauria estat bé i el públic hauria vibrat amb els seus temes. Això diu l’Andy, almenys: “La gent va sorprendre’s molt amb el concert i vaig baixar de l’escenari content”. Això sí, alguns s’haurien adonat que ell no estava del tot bé quan va començar a cantar: “Molta gent em va dir després que m’havien vist nerviós al principi”. Bé, més que nerviós… drogat i una mica ido, segons ell mateix.
Què li ha passat a l’Andy abans del concert a Madrid?
Després de l’ensurt de l’atac d’ansietat, l’Andy va haver de recompondre’s ràpidament. Quan va acabar el concert, va sopar amb l’equip i ràpidament va quedar-se adormit al sofà: “Vaig gaudir molt del concert i em va encantar l’estima que vaig sentir a Madrid, però pensar que tres hores abans estava a l’hospital…“, diu encara sense creure-s’ho. El cantant s’hauria espantat molt perquè no s’havia vist mai així, per la qual cosa va demanar que li fessin un electrocardiograma abans del xou: “Tinc la polsera que acredita que vaig estar a l’hospital a les 17:20 hores, quan a les 18 hores ja estava fent les proves de so a l’escenari”.
No és la primera vegada que pateix un atac d’ansietat, ja que viu constantment en un estat de nerviosisme. En alguna entrevista, ha reconegut que va al psiquiatre i a un psicòleg: “Encara estic en tractament perquè em donen atacs d’ansietat”. La nova etapa com a cantant solista després de tants anys amb companyia li està costant: “Penses moltes coses, no només de la feina… Si et dic la veritat, no ho estic gaudint del tot perquè això ha d’arrancar i encara no tinc estabilitat“, va dir fa un temps.
Ara intenta recuperar-se de l’ensurt i prepara les següents actuacions de la seva primera gira en solitari.