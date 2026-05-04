José Abellán, cardiòleg: «Prenc magnesi cada nit per descansar millor, però no em farà viure més anys»

Acceptem-ho d’una vegada: estem tips de dietes miracle que prometen resultats en tres dies i només ens deixen amb un mal humor de mil dimonis i l’estómac buit. Però, què passa quan un nutricionista d’elit, d’aquells que preparen atletes olímpics, posa les cartes sobre la taula?
Doncs que la solució és molt més senzilla (i barata) del que ens volen vendre a les xarxes socials. Francis Holway, un dels referents mundials en composició corporal, ha fet esclatar els comptadors de reproduccions amb una revelació que ja està canviant les regles del joc aquest maig de 2026.
Segons l’expert, no es tracta de deixar de menjar o de viure a base de sucs verds. La clau és dissenyar el teu plat diari seguint la geometria d’un cotxe de luxe. Sí, has llegit bé: parlem del mètode Mercedes-Benz. (I sí, nosaltres també ens hem quedat bocabadades en escoltar-ho per primer cop).
L’arquitectura del plat perfecte: la regla dels tres terços
Oblida les bàscules de precisió i les aplicacions per comptar calories que et treuen la salut mental. Holway proposa dividir el teu plat en tres seccions idèntiques, com el famós logotip de l’estrella. El primer terç ha de estar ocupat íntegrament per verdures i hortalisses fresques.
Aquest sector és el teu millor aliat. Si el teu objectiu és perdre greix de forma urgent, Holway és taxatiu: has d’ampliar aquest terç i reduir la resta. És la base que et permetrà menjar volum sense disparar la ingesta energètica, enganyant l’estómac de forma intel·ligent.
El segon terç és el territori de la proteïna magra. L’expert recomana prioritzar el peix per sobre de la carn vermella per la seva baixa quantitat de greixos saturats. El pollastre o el porc net també entren en joc per mantenir els teus músculs sans mentre el greix desapareix de les zones complicades.
I el tercer terç, el que molts eliminen per por al temut efecte rebot, són els hidrats de carboni complexos. Arròs integral, pasta de sèmola dura o tubercles com el moniato. Són el combustible necessari perquè el teu cervell no enviï senyals de gana desesperada a mitja tarda.
L’explosió de la fibra: el nutrient que ho canviarà tot aquest any
Apunta bé aquest concepte perquè el llegiràs a tot arreu: la fibra serà el nutrient de moda aquest 2026, colze a colze amb la proteïna. No es tracta només d’anar al bany amb regularitat; és la clau mestra per generar una sacietat real i duradora que cap suplement pot imitar.
Menjar fibra de qualitat ajuda a fabricar àcids grassos de cadena curta, uns components vitals per a la connexió directa entre el teu intestí i el teu cervell. Quan aquesta connexió funciona bé, la teva ansietat pel menjar disminueix dràsticament. És, literalment, biologia aplicada al teu benestar diari.
Però compte, que aquí ve el perill que ningú t’explica a les revistes tradicionals. (Nosaltres també hem comès l’error de voler passar de zero a cent en un dia i el resultat és força incòmode). Si el teu cos no està acostumat, passar-te amb la fibra de cop pot fer que el teu ventre sembli un globus a punt d’esclatar.
L’expert adverteix que el nostre aparell digestiu no sempre té les enzimes preparades per a una càrrega sobtada de llegums o cereals integrals. Si t’excedeixes al principi, la reacció bacteriana serà tan potent que sentiràs que la teva digestió “explota”. La paciència és, en aquest cas, la teva millor dieta.
El truc de les dues culleres per a un metabolisme de ferro
Per evitar el desastre digestiu i aconseguir un ventre pla, Holway proposa un període d’adaptació de dos mesos. La clau és començar amb llegums petits, com les llenties, que són molt més fàcils de processar per al nostre sistema. I aquí ve el truc definitiu: comença menjant només dues o tres culleres al dia.
Sembla poca cosa, però aquesta petita dosi diària provoca un canvi dràstic en la teva microbiota. Amb el pas de les setmanes, podràs anar incrementant la quantitat sense patir inflor ni gasos. Les llegums són el superaliment definitiu: tenen proteïna, ferro, antioxidants i, a sobre, són l’opció més econòmica de la botiga.
A més de les llegums, el nutricionista olímpic posa el focus en altres fonts de fibra i proteïna baixa en greix que hem d’incorporar ja mateix. El iogurt descremat, el formatge fresc, les llavors, les nous i les fruites han de ser els nous protagonistes de la teva cistella de la compra si vols resultats que es mantinguin.
Aquest mètode és especialment efectiu per a persones sanes que fan esport diverses vegades a la setmana. Si és el teu cas, el mètode Mercedes-Benz t’assegura que tindràs l’energia per entrenar fort i la sacietat necessària per no assaltar la nevera quan arribis a casa cansada del gimnàs.
Dada clau de la Gema: Si vols accelerar la pèrdua de greix, el nutricionista recomana que en aquest plat el sector de les verdures sigui de fulla verda, ja que la seva densitat calòrica és gairebé nul·la però la seva capacitat d’omplir l’estómac és gegant.
Per què aquest mètode guanya a totes les dietes “miracle”
La majoria d’estratègies nutricionals fallen perquè són impossibles de mantenir en el temps o prohibeixen aliments que ens agraden. El mètode d’Holway, en canvi, és una fulla de ruta sostenible. No et prohibeix grups sencers, sinó que t’ensenya a gestionar les proporcions segons els teus objectius personals i la teva activitat.
Aquest 2026 la tendència és clara: tornem als bàsics de tota la vida però amb una base científica sòlida. Menys batuts de colors estranys i més alimentació real. La fibra és la nova eina de control metabòlic que ens permetrà cremar greix sense la tortura de passar gana constantment durant el procés.
Recorda que el teu cos és una màquina de precisió. Si li dones el combustible correcte i respectes els temps d’adaptació intestinal, ell respondrà cremant el que li sobra. Menjar bé no hauria de ser un trencaclosques, sinó una decisió intel·ligent que prens tres cops al dia davant del plat.
Estàs preparada per posar en marxa el teu Mercedes-Benz intern? Dona’t aquestes vuit setmanes de marge amb les llenties i les verdures fresques, i t’asseguro que la teva versió de l’estiu vinent et donarà les gràcies de cor. Jo ja he començat avui mateix amb les meves tres culleres de llegums, i tu?
Al final, la moda passa, però un metabolisme sa i un cos funcional són la millor inversió que pots fer mai. Si un expert que ha portat atletes al podi olímpic diu que aquest és el camí, potser és hora de deixar d’escoltar falsos gurus i començar a omplir el plat amb sentit comú.