José Abellán, cardiólogo: «Tomo magnesio cada noche para descansar mejor, pero no me hará vivir más años»

Aceptémoslo de una vez: estamos hartos de dietas milagrosas que prometen resultados en tres días y solo nos dejan de mal humor y con el estómago vacío. Pero, ¿qué pasa cuando un nutricionista de élite, de esos que preparan atletas olímpicos, pone las cartas sobre la mesa?

Pues que la solución es mucho más sencilla (y barata) de lo que nos quieren vender en las redes sociales. Francis Holway, uno de los referentes mundiales en composición corporal, ha hecho explotar los contadores de reproducciones con una revelación que ya está cambiando las reglas del juego este mayo de 2026.

Según el experto, no se trata de dejar de comer o de vivir a base de zumos verdes. La clave es diseñar tu plato diario siguiendo la geometría de un coche de lujo. Sí, has leído bien: hablamos del método Mercedes-Benz. (Y sí, nosotros también nos hemos quedado boquiabiertos al escucharlo por primera vez).

La arquitectura del plato perfecto: la regla de los tres tercios

Olvida las básculas de precisión y las aplicaciones para contar calorías que te sacan la salud mental. Holway propone dividir tu plato en tres secciones idénticas, como el famoso logotipo de la estrella. El primer tercio debe estar ocupado íntegramente por verduras y hortalizas frescas.

Este sector es tu mejor aliado. Si tu objetivo es perder grasa de forma urgente, Holway es tajante: debes ampliar este tercio y reducir el resto. Es la base que te permitirá comer volumen sin disparar la ingesta energética, engañando al estómago de forma inteligente.

El segundo tercio es el territorio de la proteína magra. El experto recomienda priorizar el pescado sobre la carne roja por su baja cantidad de grasas saturadas. El pollo o el cerdo magro también entran en juego para mantener tus músculos sanos mientras la grasa desaparece de las zonas complicadas.

Y el tercer tercio, el que muchos eliminan por miedo al temido efecto rebote, son los hidratos de carbono complejos. Arroz integral, pasta de sémola dura o tubérculos como el boniato. Son el combustible necesario para que tu cerebro no envíe señales de hambre desesperada a media tarde.

La explosión de la fibra: el nutriente que lo cambiará todo este año

Apunta bien este concepto porque lo leerás en todas partes: la fibra será el nutriente de moda este 2026, codo con codo con la proteína. No se trata solo de ir al baño con regularidad; es la clave maestra para generar una saciedad real y duradera que ningún suplemento puede imitar.

Comer fibra de calidad ayuda a fabricar ácidos grasos de cadena corta, unos componentes vitales para la conexión directa entre tu intestino y tu cerebro. Cuando esta conexión funciona bien, tu ansiedad por la comida disminuye drásticamente. Es, literalmente, biología aplicada a tu bienestar diario.

Pero cuidado, que aquí viene el peligro que nadie te explica en las revistas tradicionales. (Nosotros también hemos cometido el error de querer pasar de cero a cien en un día y el resultado es bastante incómodo). Si tu cuerpo no está acostumbrado, pasarte con la fibra de golpe puede hacer que tu vientre parezca un globo a punto de estallar.

El experto advierte que nuestro aparato digestivo no siempre tiene las enzimas preparadas para una carga repentina de legumbres o cereales integrales. Si te excedes al principio, la reacción bacteriana será tan potente que sentirás que tu digestión «explota». La paciencia es, en este caso, tu mejor dieta.

El truco de las dos cucharas para un metabolismo de hierro

Para evitar el desastre digestivo y conseguir un vientre plano, Holway propone un período de adaptación de dos meses. La clave es comenzar con legumbres pequeñas, como las lentejas, que son mucho más fáciles de procesar para nuestro sistema. Y aquí viene el truco definitivo: comienza comiendo solo dos o tres cucharas al día.

Parece poca cosa, pero esta pequeña dosis diaria provoca un cambio drástico en tu microbiota. Con el paso de las semanas, podrás ir incrementando la cantidad sin sufrir hinchazón ni gases. Las legumbres son el superalimento definitivo: tienen proteína, hierro, antioxidantes y, además, son la opción más económica de la tienda.

Además de las legumbres, el nutricionista olímpico pone el foco en otras fuentes de fibra y proteína baja en grasa que debemos incorporar ya mismo. El yogur desnatado, el queso fresco, las semillas, las nueces y las frutas deben ser los nuevos protagonistas de tu cesta de la compra si quieres resultados que se mantengan.

Este método es especialmente efectivo para personas sanas que hacen deporte varias veces a la semana. Si es tu caso, el método Mercedes-Benz te asegura que tendrás la energía para entrenar fuerte y la saciedad necesaria para no asaltar la nevera cuando llegues a casa cansada del gimnasio.

Dato clave de Gema: Si quieres acelerar la pérdida de grasa, el nutricionista recomienda que en este plato el sector de las verduras sea de hoja verde, ya que su densidad calórica es casi nula pero su capacidad de llenar el estómago es gigantesca.

Por qué este método gana a todas las dietas «milagro»

La mayoría de estrategias nutricionales fallan porque son imposibles de mantener en el tiempo o prohíben alimentos que nos gustan. El método de Holway, en cambio, es una hoja de ruta sostenible. No te prohíbe grupos enteros, sino que te enseña a gestionar las proporciones según tus objetivos personales y tu actividad.

Este 2026 la tendencia es clara: volvemos a los básicos de toda la vida pero con una base científica sólida. Menos batidos de colores extraños y más alimentación real. La fibra es la nueva herramienta de control metabólico que nos permitirá quemar grasa sin la tortura de pasar hambre constantemente durante el proceso.

Recuerda que tu cuerpo es una máquina de precisión. Si le das el combustible correcto y respetas los tiempos de adaptación intestinal, él responderá quemando lo que le sobra. Comer bien no debería ser un rompecabezas, sino una decisión inteligente que tomas tres veces al día delante del plato.

¿Estás preparada para poner en marcha tu Mercedes-Benz interno? Date estas ocho semanas de margen con las lentejas y las verduras frescas, y te aseguro que tu versión del próximo verano te dará las gracias de corazón. Yo ya he comenzado hoy mismo con mis tres cucharas de legumbres, ¿y tú?

Al final, la moda pasa, pero un metabolismo sano y un cuerpo funcional son la mejor inversión que puedes hacer nunca. Si un experto que ha llevado atletas al podio olímpico dice que este es el camino, quizás es hora de dejar de escuchar falsos gurús y comenzar a llenar el plato con sentido común.