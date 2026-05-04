Per als fans de Crims no serà tan complicat el retorn a la rutina després de tres dies de festa. Aquesta nit, TV3 estrena un capítol nou del programa de Carles Porta i això sempre ajuda a iniciar la rutina. En aquest cas, serà el resultat mortal d’una baralla elnque centrarà l’entrega. L’escenari, bastant conflictiu en el seu moment… la Vila Olímpica de Barcelona.
Ens hem de situar en l’any 2000, durant la matinada del dia 1 d’abril. Una banda formada per veïns del barri de La Mina s’amaga entre els cotxes d’un aparcament a l’aire lliure mentre esperen una potencial víctima. La mala sot va voler que el Carlos Javier Robledo, de només 22 anys, passés per allà… i fos capturat per un grup amb ganes de “sortir de caça”. El pobre noi va ser assassinat a puntades de peu amb una violència extrema.
Al llarg d’aquest capítol sabrem que el líder del grup criminal s’anomena Valentín Moreno, a qui en aquell moment li faltaven poques hores per complit els 18 anys. Ara sabem que, anys després d’aquell succés, acabaria convertint-se en un dels delinqüents més temuts de la capital catalana.
Barcelona, sacsejada per l’assassinat d’un noi molt jove
Tota la ciutat va quedar sacsejada després d’aquella batalla mortal, ja que va quedar enrere la imatge de ciutat segura que volia projectar Barcelona amb les Olimpíades. La mort va ser molt violenta, fins al punt que la por a sortir de nit va tornar als carrers.
El més destacable d’aquest cas és que ningú no havia vist ni sentit res, cosa que no va ajudar a què la investigació avancés ràpidament. De fet, molta gent va quedar-se amb la sensació que no s’havia fet justícia encara que les condemnes van complir-se segons marcava la llei. Més de 25 anys després, el programa de Carles Porta parla amb una família amb una ferida oberta després d’aquest crim tan salvatge i injust.