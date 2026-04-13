Lloret de Mar serà l’escenari del capítol de Crims d’aquesta nit. TV3 emetrà una nova entrega d’aquesta temporada, ara en un episodi doble amb l’assassinat d’un taxista com a història principal. Era el 2002 quan la policia local del municipi rep la trucada d’un taxista que s’ha trobat un company amb problemes greus a la urbanització de Canyelles. Quan els agents arriben, s’hi troben un taxi aturat amb el vidre del conductor esmicolat. Al seient hi ha el taxista amb un tret al cap i fa mala pinta, però encara té pols. Una ambulància s’endú el ferit a l’hospital, però acabarà morint. Qui ha disparat al Paulino Cobo en plena matinada?
La localitat queda totalment sacsejada, sobretot perquè aquell era el primer dia de la temporada d’estiu en què viuen del turisme. Els faria por agafar un taxi? La investigació se centra primer en l’entorn més proper de la víctima i en possibles conflictes personals o professionals. Tot apunta inicialment a un robatori, però aquesta hipòtesi s’esvaeix ràpidament. Els Mossos registren el seu pis a la recerca de pistes mentre el cas s’omple de falses aparences.
Com va resoldre’s l’assassinat que centra el cas de Crims d’aquesta nit?
Una trucada anònima a la comissaria de Girona obre una via inesperada. Dos homes entren en el punt de mira, un d’ells amb un tatuatge molt característic. Paral·lelament, una altra línia d’investigació assenyala tres turistes que presenten restes de pólvora a les mans, però que neguen qualsevol implicació. Res és el que sembla.
Sense ADN, sense empremtes i sense testimonis oculars, la resolució del cas penja d’un fil. Cartes d’amor, clubs de carretera i missatges anònims van fer anar de bòlit els Mossos d’Esquadra. Només avançarem que sense la cooperació ciutadana, no s’hauria pogut tancar.
Aquesta nit, més informació d'un cas que sabrem com va acabar la setmana vinent en l'emissió de la segona part. De moment, molta expectació per conèixer més detalls d'una història que va tenir bojos els investigadors.