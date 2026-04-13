Lloret de Mar será el escenario del capítulo de Crims de esta noche. TV3 emitirá una nueva entrega de esta temporada, ahora en un episodio doble con el asesinato de un taxista como historia principal. Era el 2002 cuando la policía local del municipio recibe la llamada de un taxista que se ha encontrado a un compañero con problemas graves en la urbanización de Canyelles. Cuando los agentes llegan, se encuentran un taxi detenido con la ventana del conductor destrozada. En el asiento está el taxista con un disparo en la cabeza y tiene mala apariencia, pero aún tiene pulso. Una ambulancia se lleva al herido al hospital, pero acabará muriendo. ¿Quién disparó a Paulino Cobo en plena madrugada?

La localidad queda totalmente sacudida, sobre todo porque aquel era el primer día de la temporada de verano en que viven del turismo. ¿Les daría miedo tomar un taxi? La investigación se centra primero en el entorno más cercano de la víctima y en posibles conflictos personales o profesionales. Todo apunta inicialmente a un robo, pero esta hipótesis se desvanece rápidamente. Los Mossos registran su piso en busca de pistas mientras el caso se llena de falsas apariencias.

¿Cómo se resolvió el asesinato que centra el caso de Crims de esta noche?

Una llamada anónima a la comisaría de Girona abre una vía inesperada. Dos hombres entran en el punto de mira, uno de ellos con un tatuaje muy característico. Paralelamente, otra línea de investigación señala a tres turistas que presentan restos de pólvora en las manos, pero que niegan cualquier implicación. Nada es lo que parece.

Sin ADN, sin huellas y sin testigos oculares, la resolución del caso pende de un hilo. Cartas de amor, clubes de carretera y mensajes anónimos volvieron locos a los Mossos d’Esquadra. Solo adelantaremos que sin la cooperación ciudadana, no se habría podido cerrar.

¿De qué va el capítulo de Crims de esta noche? | TV3

Esta noche, más información de un caso que sabremos cómo terminó la próxima semana en la emisión de la segunda parte. De momento, mucha expectación por conocer más detalles de una historia que volvió locos a los investigadores. El programa más esperado, que hará las delicias de los telespectadores después del parón de Semana Santa que los dejó sin caso. Ahora habrá que ver si estas ganas de ver a Carles Porta en acción se reflejan en una buena audiencia como los anteriores estrenos.