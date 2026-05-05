Crims ha tratado, en el capítulo nuevo de este lunes, la muerte violenta de un joven de solo 22 años a manos de una banda criminal muy violenta. La investigación fue rápida porque el vecino de Santa Coloma estaba acompañado de dos amigos cuando este grupo de 10 agresores se acercaron a ellos para darles patadas en la cabeza y en la cara. La violencia fue muy extrema, pero dos de ellos pudieron escapar y ayudaron en la identificación de un grupito liderado por un chico de La Mina que cumplía 18 años justamente ese día.

La audiencia ha sintonizado TV3 en masa, si hacemos caso a los datos de audiencia que se acaban de publicar. Muchos telespectadores han opinado que esta historia podría haberse alargado más y hacer un capítulo doble, ya que tenía jugo sobre todo teniendo en cuenta que se sabía cómo terminó el líder de la banda. Sea como sea, en general ha gustado y eso se ha notado en el 21,8% de share que han obtenido. El programa de Carles Porta ha sido el más visto de la noche, otra vez, así que ha continuado la buena tendencia de esta temporada. En segunda posición, La Revuelta, que se queda con el 9,3% gracias a la entrevista de Lola Lolita. ¿Y el tercer clasificado del ranking? La isla de las tentaciones, que ha escalado posiciones por sorpresa y consigue el 8,9% de cuota de pantalla.

El testimoni és esfereïdor | 3Cat

¿Qué ha pasado en el caso de Crims de este lunes?

Era abril del 2000 cuando la policía recibió el aviso de una pelea en la Vila Olímpica de Barcelona. Un chico terminó en el hospital en estado muy grave y, desgraciadamente, terminó muriendo en el Hospital del Mar ese mismo día. Carlos Javier, vecino de Santa Coloma de solo 22 años, perdería la vida tras una noche de fiesta. Eran las 7 de la mañana cuando él y dos amigos más decidieron irse y, en el parking, tomaron una chaqueta que encontraron en el suelo. Los amigos que pudieron escapar explican que, tan pronto como tomaron la chaqueta, un grupo de diez chicos se les acercaron gritando mientras decían que era suya.

Los acorralaron y comenzaron a darles patadas en la cabeza y en la cara. El peor parado fue Carlos, con quien se habrían ensañado con mucha violencia. De allí, los atacantes entraron en el coche de los agredidos y huyeron en dos coches de los que pudieron anotar la matrícula. En la inspección del vehículo identificaron una huella que les acabaría ayudando.

Rápidamente, la policía comenzó a buscar este grupo violento que seguramente tendría antecedentes. No es habitual que haya jóvenes con botas con punta de acero, un detalle sobre los atacantes que descubrirían gracias a la autopsia. También una llamada anónima les advirtió que uno de los agresores se llamaba Valentín. A partir de aquí, llegan las primeras detenciones cuando estrechan el círculo alrededor de un grupo de La Mina liderado por un Valentín Moreno que esa noche cumplía los 18 años. Esto será importante, ya que le permite acogerse a la Ley del Menor en el juicio que le acabaría condenando simplemente a 8 años de internamiento. El resto de los nueve acusados acabaron sumando una pena de 160 años de prisión.

Al judici se’l va acabar condemnant | 3Cat

Como muchos podían sospechar, la condena a Valentín no es suficiente y vuelve a delinquir. Nueve años después del crimen de Carlos, vuelve a prisión por una agresión racista en un campo de fútbol. En 2021, un sicario colombiano acabaría matándolo de un disparo en la nuca cuando volvía a estar por la calle de La Mina.