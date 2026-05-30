Crims ha estrenado nueva temporada en Catalunya Ràdio este viernes. Los fans del true crime están de enhorabuena porque el pódcast de crónica negra de Carles Porta añadirá cinco nuevos capítulos, uno cada viernes, y diez episodios más que se publicarán en otoño. Si en TV3 han tenido el engaño como hilo conductor, en la emisora será la premeditación el elemento narrativo que se irá repitiendo. Todos los casos que se explican comparten un mismo eje, que son crímenes concebidos con antelación, planificados y ejecutados con intención. Están alejados de reacciones impulsivas o situaciones fuera de control, pues.

En el preestreno que han organizado, el presentador leridano ha dado algunas de las claves de esta nueva tanda de capítulos: «Hay muchos giros narrativos y a los investigadores les ha costado mucho llegar a encontrar al culpable. Además, también hemos podido entrar un poco en la mente de los asesinos«.

Las cinco primeras historias combinan casos locales e internacionales, con investigaciones complejas y gran impacto social. El crimen de Cappont, el capítulo de estreno de la temporada, es un caso con un doble interés periodístico. Hay que tener en cuenta que está a punto de prescribir y eso añade urgencia al relato; y por otro lado, también resulta interesante que fue un asesinato a tiros con una investigación muy controvertida que en su momento generó mucho debate.

Buenísima audiencia de Crims también en su formato pódcast

Después de 6 temporadas y 230 capítulos producidos en el formato pódcast, vuelven para reafirmar su posición como referente del true crime en catalán. Si nos fijamos en el entorno digital de Catalunya Ràdio, el consumo global en digital desde el estreno del programa de radio de Crims es de 16,5 millones de reproducciones en el entorno propio y el consumo en plataformas externas (Spotify y Apple) roza los 47 millones de reproducciones. Estas son cifras récord que los llena de orgullo, de la misma manera que un montón de gente de fuera les agradezca estar ayudándolos a aprender catalán: «Hace mucho tiempo que mucha gente, incluso del otro lado del atlántico, nos dicen que aprenden catalán con Crims y eso es absolutamente sensacional», reconoce el presentador.

El programa se ha convertido en un referente y, prueba de ello, que todos se hayan animado a escribir a Carles Porta para pedirle que preparen un especial sobre la muerte de Isak Andic: «Es un poco aquello de escalfa que surts… y, honestamente, estoy hasta arriba. Ahora bien, es bonito porque acabamos siendo un referente y evidentemente que lo trataremos, pero nosotros acostumbramos a hacerlo cuando se ha sentenciado», avisa.

Crims estrena temporada a Catalunya Ràdio amb capítols nous | TV3

Un estreno que, sin duda, vendrá acompañado de una buena audiencia y un feedback de los oyentes aún mejor.