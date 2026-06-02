Maxi Iglesias ha vuelto a La Revuelta solo un mes después de su última visita, pero es que ahora tenía que promocionar la película que protagoniza con Margarida Corceiro. Lo primero que ha hecho ha sido pedir que la gente vaya al cine, ya que los números no acompañan. Sorprendentemente, su alegato ha incluido una crítica a Bad Bunny que ha cerrado los doce conciertos en Madrid con todas las entradas vendidas: «Sería increíble que todos fueran al cine, que es mucho más barato que ir a ver un concierto de Bad Bunny«. Después intentó arreglarlo, aplaudiendo que haya ayudado a Puerto Rico… pero ahí quedó el guiño.

Además, ha querido destacar que todos aquellos que vayan a ver su film disfrutarán de su mejor versión: «Esta es la única película en la que me han iluminado para que salga guapo y salgo increíble. Me dan ganas de darme besos a mí mismo«, ha acabado reconociendo entre risas. Él, que siempre ha visto su nombre en las listas de intérpretes más guapos del país, ha hecho reír mucho a David Broncano con esta afirmación.

Maxi Iglesias, indignado por las preguntas sobre sexo en La Revuelta | TVE

¿Cuántas relaciones íntimas ha mantenido Maxi Iglesias el último mes?

Como es habitual en este programa, los invitados siempre tienen que responder a las preguntas clásicas sobre el sexo y el dinero. Maxi Iglesias ya había pasado por esta situación el mes pasado, cuando dijo que no había tenido una vida sexual muy activa, pero eso no ha evitado que el presentador volviera a interesarse por lo mismo. ¿Y qué ha dicho el actor? Parece que no ha mejorado mucho la cosa: «Cualquier tontería que diga me hundirá… Prefiero quedar de aburrido insulso que pasarme de la raya. Solo te diré que acabo de volver de un rodaje y no he tenido mucho tiempo. Quizás un poco como el mes pasado, sigo regular. Me encantaría decirte otra cosa», dijo. Y David Broncano ha puesto el dedo en la llaga: «Preocupación en España por Maxi Iglesias, que es el segundo mes que falla«.

Su compañera de película no ha querido mojarse y simplemente le ha «agradecido» el interés. Ambos coincidieron en reprocharle que continúe haciendo este tipo de preguntas porque las consideran «de mala educación».

La entrevista a los actores ha estado llena de titulares | TVE

El día que se rompió la ropa de Maxi Iglesias en un programa en directo

En otro momento de la entrevista, hizo gracia oír a los dos actores reconocer que habían vivido una experiencia similar -y vergonzosa- cuando grababan un programa en directo. Ambos han sido concursantes del concurso Baila con las estrellas, que fuerza a los famosos a prepararse coreografías increíbles. Él lo hizo en la versión americana, mientras que ella lo hizo muy bien en la televisión portuguesa. Curiosamente, ambos acabaron sufriendo cuando se rompió la ropa que llevaban.

En el caso de Maxi Iglesias, la culpa la tuvo un pantalón demasiado ajustado: «Les dije que no me lo pusieran… y terminó rompiéndose«. ¿Y Margarida? A ella se le rompió la falda en una de las actuaciones y no fue agradable, claro.