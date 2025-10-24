Maxi Iglesias denuncia el acoso en ‘Física o Química’: «Malas personas»

Maxi Iglesias ha reaparecido públicamente en una entrevista que no hará gracia a sus excompañeros de Física o Química. El actor, quien fue uno de los protagonistas de la serie adolescente de Antena 3, ha denunciado en una entrevista que los otros intérpretes fueron «muy malas personas» con él y llega a acusarlos de haberlo «acosado» mientras rodaban la ficción. Aquellos pasillos ficticios fueron escenario de una de las series revelación de finales de los 2000, en la que se descubrirían talentos como Úrsula Corberó, Javier Calvo o Andrea Duro. Todos eran jóvenes y desconocidos en aquella época, por lo que sorprende tanto saber ahora que hubo cuchillos volando entre ellos.
No todo son buenos recuerdos, sobre todo si hacemos caso a lo que cuenta quien se puso en la piel del guapo de la clase. El Cabano se ha sincerado como nunca en el pódcast Livingpostureo, desde donde denuncia haber sufrido acoso por parte de algunos compañeros del reparto. Él ya había sufrido acoso escolar cuando era pequeño, un drama que volvió a experimentar en primera persona mientras trabajaba en la serie: «Conmigo han sido malas personas«.
«Algunos compañeros en la vida real me hicieron acoso… Y nunca lo había dicho porque tampoco es algo que vaya contando así como así», ha comenzado con una contundencia inusual en él. Maxi Iglesias aún tiene relación, hoy en día, con algunos de los antiguos compañeros. Y, de hecho, asegura que uno de los amigos que le quedaron de la serie llegó a pedirle perdón un día: «Me reconoció que se habían pasado de verdad, que me tenían mucha rabia y les daba envidia. Yo era un personaje que, a priori, no era ni muchísimo menos el más protagonista. Y como iba haciendo las cosas medianamente bien, pues cada vez me daban más escenas. A algunas personas eso no les gustó porque se sentían más preparados y mejores actores que yo».
Maxi Iglesias y Angy Fernández, entre los actores de Física o Química que no lo han pasado bien
Todos eran muy jóvenes, en aquella época, pero eso no fue impedimento: «La ambición no entiende de edades», reflexiona. Han pasado muchos años, pero ha querido sacarlo a la luz ahora que ya no le afecta: «Ahora ya lo tengo superado y más que hablado en terapia y, por eso, puedo ahora contarlo en un pódcast en clave de comedia«. Su compañera de serie, Angy Fernández, por ejemplo, también ha reconocido públicamente haber pasado una época muy complicada. De hecho, en su caso ha asegurado que ha estado 10 años «con depresión y mucha ansiedad«.
Con un testimonio y otro, queda claro que no todo era tan bonito como podía parecer desde casa en un rodaje que les habría afectado mucho a todos, sobre todo porque la serie supuso un boom y tuvo una repercusión elevadísima que nadie se esperaba.