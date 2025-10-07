Úrsula Corberó desencadenó una reacción en cadena en las redes sociales el pasado 9 de septiembre después de anunciar por sorpresa su embarazo. Lo hizo en una foto muy sorprendente y tierna a través de las redes sociales. La actriz catalana, muy reconocida por su papel de Tokio en La casa de papel será madre pronto con su novio, Chino Darín. Serán padres de su primer hijo y los fans ya tienen muchas ganas de saber si será niño o niña y qué nombre han elegido para la criatura.

Úrsula Corberó y Chino Darín serán padres de su primer hijo – Europa Press

Esta semana París se ha convertido en la cuna de la Semana de la Moda y por las calles de la capital francesa han pasado todas las celebridades posibles: actores, actrices, influencers, miembros de las familias reales europeas… También ha estado Úrsula Corberó, que ha presumido de su panza embarazada llenando las redes de comentarios muy bonitos y tiernos para la actriz.

Úrsula Corberó, una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París

La actriz catalana ha podido disfrutar de uno de los últimos desfiles de esta cita ineludible para los fans de la moda. Por aquí han pasado Penélope Cruz, Margot Robbie o Pedro Pascal, entre otros, y se ha podido ver a Úrsula luciendo su embarazo con un outfit muy bonito. La parte superior es un top de estilo halter en el cuello, abierto a partir del pecho, con espalda semiabierta y muy vaporoso, de color verde agua, que dejaba a la vista la panza embarazada. ¿Lo más curioso de todo? Que este top tiene un precio de 4.000 euros, según indica Divinity.

Úrsula Corberó @ursulolita lució su embarazo y look de @CHANEL en #parisfashionweek. La pareja del Chino Darín fue el centro de las cámaras por su charm y estilo cool pic.twitter.com/9VWt0Hj47T — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) October 6, 2025

Para combinarlo ha añadido unos pantalones anchos negros, un bolso de mano negro y unos zapatos también negros. El maquillaje y el cabello muy naturales, en un look en el que la criatura que espera ha sido el complemento que ha acaparado los flashes de los fotógrafos.

ursula corberó x chanel pic.twitter.com/7BpV6Z9xIb — 𝓕avs (@favspopculture) October 6, 2025

La historia de la pareja

Úrsula Corberó y Chino Darín inician su etapa más especial. Casi diez años de historia de amor y ahora, llega un nuevo capítulo con su primer bebé. La actriz dejó a todos boquiabiertos con el anuncio de su embarazo. Una fotografía muy sugerente en Instagram donde presumía de su panza embarazada sobre un sofá con un vestido vaporoso de color blanco. ¿El texto que la acompañaba? «Esto no es IA», junto a dos corazones, para confirmar que no era ninguna broma ni juego con la inteligencia artificial.

En pocas horas la publicación recibió cientos de likes y comentarios, también de famosos, que celebraban esta noticia tan especial. Chino Darín y Úrsula Corberó se conocieron a finales de 2015 tras interpretar a una pareja en el rodaje de la serie La embajada. Durante un tiempo vivieron a distancia, también pasando por una temporada en Argentina aunque ahora están instalados en Barcelona. ¿Podremos verlos pronto paseando a su criatura por las calles de la ciudad? Habrá que esperar un poco más para conocer los detalles de esta pareja tan consolidada y querida por los fans.