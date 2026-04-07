Úrsula Corberó y Chino Darín han sido padres de su primer hijo, un pequeño al que han llamado Dante. Después de 10 años de relación, la pareja de actores dio la bienvenida al niño hace un par de meses. Ahora, la catalana ha compartido fotos de su día a día que han sido muy aplaudidas porque sirven para ver cómo es el posparto real. Muchas influencers ocultan esta parte, con bolsas en los ojos y los sacaleches funcionando a pleno rendimiento. Ella, en cambio, ha querido ser transparente en la época más bonita -y también más cansada- de su vida: «Tanto amor no me cabe«, ha resumido.

En el recopilatorio que ha compartido en el perfil de Instagram, la vemos amamantar al bebé y también con el aparato que sirve para extraer leche materna y, así, crear un banco de leche muy útil para que el niño pueda comer con biberón cuando ella no esté o cuando necesite descansar. Las primeras semanas son duras, con las hormonas revolucionadas y una cuarentena que no ayuda. En su caso, no se ha librado de los momentos de lágrimas y ha querido demostrarlo en un gesto natural que ha hecho que muchas otras madres primerizas se sientan mejor.

La realidad del posparto, evidente en el post de la actriz | Instagram

Úrsula Corberó visualiza la realidad de la lactancia materna | Instagram

Como muchas otras madres, creará un banco de leche para el pequeño | Instagram

La casa de la actriz se ha llenado de juguetes | Instagram

Las fotos más tiernas del pequeño Dante, el primer hijo de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó y Chino Darín quieren preservar la intimidad del pequeño, así que no publican fotos en las que se vea claramente su cara. Ahora bien, esto no impide que puedan y quieran mostrar lo guapo que lo llevan vestido con un pijama de perros salchicha adorable. Sus fans también han podido ver sus piecitos adorables y un detalle que tiene enamorada a la intérprete, que en el agujero de la oreja se vea un corazón.

El pijama del pequeño ha enamorado a los fans de Úrsula Corberó | Instagram

El pequeño Dante, con un corazón en la oreja | Instagram

Los piecitos del bebé, de lo más tiernos | Instagram

Chino Darín, el padre de la criatura, tuvo que viajar hasta Argentina por trabajo cuando el bebé solo tenía un par de días. Ahora que ha vuelto a casa, está disfrutando de la compañía del bebé y lo hemos podido ver descansar con él encima en una postura muy utilizada por los padres. No han resistido la tentación de colocarlo en su cama, lo que permite que nos demos cuenta de lo pequeño que es. También es habitual que las abuelas ayuden en estas semanas de adaptación, una abuela orgullosa a quien vemos agarrando la manita de Dante mientras descansa en su cuna.

Muy pequeño en la cama de los padres | Instagram

Chino Darín ha regresado de Argentina | Instagram

La abuela, feliz con el pequeño | Instagram

De esta manera tan tierna, Úrsula Corberó abre una ventana a su intimidad en un momento de alegría máxima mientras se enamora cada día más de su bebé. Una rutina llena de leche, rutinas nocturnas y llantos que, después, echará mucho de menos. Muchísimas seguidoras han escrito iconos de corazones en la publicación y también han querido aplaudir esta naturalidad, una actriz que continúa recibiendo mucho cariño.