Úrsula Corberó y Chino Darín han sido padres de su primer hijo en una clínica privada de Barcelona, la Corachan, un niño muy deseado del que aún no han publicado ninguna fotografía en sus perfiles de Instagram. Siempre muy discretos, de hecho, se ha sabido el sexo y el nombre del pequeño gracias a las declaraciones que ha concedido el abuelo paterno. El también actor Ricardo Darín se ha mostrado muy emocionado ante los micrófonos de la agencia Europa Press: “Es un niño y ha ido todo muy bien, por suerte los dos están muy bien”. Ha sido parto natural, ha explicado, y habría sido “fantástico y fabuloso”: “Estamos todos muy felices”.

A los 36 años, la protagonista de La Casa de papel da la bienvenida a su primer hijo. ¿Y cómo lo han llamado? ¿Ha sido un nombre catalán como la madre o argentino como él? Pues han escogido Dante, un nombre cada vez más utilizado en Argentina pero muy poco frecuente en Cataluña con solo 536 personas registradas así: “Es un nombre de mucha significación y bonito, muy bonito”. De origen italiano, con fuerte carga histórica y significado potente que se traduce como aquel que es “duradero”, “firme” y “constante” y que ganó fama por el poeta florentino Dante Alighieri de La Divina Comedia. Es muy pequeño y, de momento, dicen que no le encuentran parecido con ninguno de los dos. Todo llegará.

Ricardo Darín revela el sexo y nombre de su nieto | Europa Press

No habían montado la cuna hasta este fin de semana, así que realmente lo han dejado todo hasta el último momento. Pero es que, de hecho, no habrían tenido claro en qué ciudad daría a luz hasta hace relativamente poco cuando habrían acabado optando por la capital catalana. De esta manera, ella podía tener a la madre cerca, sobre todo en los primeros días de la criatura donde siempre viene bien contar con la ayuda de las abuelas. Y es que su pareja no ha estado mucho tiempo con ella después del parto, teniendo en cuenta que los fotógrafos lo han captado en el aeropuerto 48 horas después porque se marcha a Argentina por trabajo: “Quiero matarme a mí mismo, pero soy muy afortunado porque creía que no podría venir y he conseguido estar en el parto que ha sido una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital”.

Chino Darín solo ha estado con ellos los dos primeros días, pero dice que ha tenido la oportunidad de interactuar con él y que ha sido “una experiencia increíble”. Intentará volver a la capital catalana “tan pronto como sea posible”, dice, pero es consciente de que no será inmediato: “Pasará un tiempo”. Con esta marcha del padre se entiende más la decisión de dar a luz en Barcelona, ya que así Úrsula puede contar con la ayuda de la familia y no se queda sola en el postparto. El mismo Chino confiesa que ha sido ella quien ha tomado la decisión: “Sabíamos que yo tenía un compromiso de trabajo largo y entendí que el niño tenía que nacer donde quisiera la madre y me pareció bien, que ella se sintiera cómoda”.

Chino Darín viaja a Argentina dos días después del parto | Europa Press

Las últimas fotos de Úrsula Corberó embarazada

Como decíamos, el nacimiento se ha producido pocas horas después de la publicación de las últimas fotos de Úrsula Corberó muy embarazada. Fue el pasado mes de septiembre cuando anunciaba que se convertirían en padres, un momento desde el cual ha ido publicando imágenes de una barriguita que ha ido creciendo y creciendo. La hemos visto dando los paseos de rigor por Rambla Catalunya del brazo de su suegro, el también actor Ricardo Darín, que se ha trasladado a la capital catalana para poder estar presente en el momento que naciera su nieto.

Faltan pocos días para el nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó | Instagram

La actriz, conocida por su sentido del humor, ha aprovechado la barriga para compartir fotos divertidas y también su novio ha hecho burla de su físico en diferentes publicaciones. ¿La última antes de ser padre? Una en la que ella parece la Virgen María con los brazos abiertos que ha acompañado de un mensaje que reconocerán los fans de Star Wars: “Que la fuerza te acompañe”. Y seguro que la ha necesitado en el parto, un momento salvaje y sumamente especial.