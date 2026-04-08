Malena Costa y Mario Suárez han sido padres de su tercer hijo, una niña que los convierte en familia numerosa diez años después del nacimiento de Matilda. La modelo y el futbolista han compartido una foto desde el hospital en la que podemos verlos sostener la manita de la pequeña, aún en pañales para hacer el piel con piel. El parto ha ido bien y ambas se encuentran estupendamente, tal como han confirmado en un post en Instagram que ha encantado a sus fans.

En esta ocasión, como siempre que nace el hijo de un famoso, todos se preguntan qué nombre habrán elegido para el bebé. ¿Será un nombre original y extravagante? ¿O uno clásico? Pues bien, ellos han optado por uno francés que no se oye mucho en Cataluña: «Margot Suárez Costa ya está con nosotros y lo más importante es que ha salido todo superbien«.

¿Cómo han llamado Malena Costa y Mario Costa a la tercera hija?

Malena y Mario la han llamado Margot, pues, una elección poco típica. De hecho, en toda España solo hay 743 mujeres con este nombre. ¿Los municipios donde más presencia hay? En Barcelona y Girona, curiosamente. La mallorquina se deja cautivar por esta tendencia en alza en Cataluña, aunque resida en una urbanización de lujo de Madrid desde hace años.

El nombre, de origen francés, es el diminutivo de Marguerite -o Margarita, en catalán-. ¿El significado? «Perla«, lo que se asocia con delicadeza y belleza. En su caso, hace gracia que mantienen la norma de elegir un nombre que comienza por la letra M como todos los demás. Ellos dos tienen esta inicial y también los dos pequeños, a lo que ahora se suma la elección para la tercera niña.

Como curiosidad, podemos destacar que la influencer explicó abiertamente que fue durante un viaje familiar a París donde eligieron el nombre de la pequeña. Solo sabían cuál sería la inicial, pero ¿por cuál nombre decantarse? El destino quiso que descubrieran un nombre francés en su capital y que se enamoraran de su sonoridad.

Esta ha sido la última foto de Malena Costa embarazada | Instagram

A las 38 semanas de embarazo, Malena Costa ha dado la bienvenida a una pequeña que amplía la familia. Matilda y Mario serán hermanos mayores, a los 10 y 9 años respectivamente; una buena edad para que ayuden en estas primeras semanas con el bebé en casa. Ahora repiten experiencia con la maternidad cuando ha pasado bastante tiempo desde la última vez, pero con la misma ilusión y una “felicidad absoluta”. Después de 14 años juntos, la pareja inicia una nueva etapa como familia numerosa.