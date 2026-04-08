Malena Costa i Mario Suárez han estat pares del seu tercer fill, una nena que els converteix en família nombrosa deu anys després del naixement de la Matilda. La model i el futbolista han compartit una foto des de l’hospital en què podem veure’ls agafar la maneta de la petita, encara en bolquer per a fer el pell amb pell. El part ha anat bé i totes dues es troben estupendament, tal com han confirmat en un post a Instagram que ha fet les delícies dels seus fans.
En aquesta ocasió, com sempre que neix el fill d’un famós, tothom es pregunta quin nom hauran escollit per al bebè. Serà un nom original i estrambòtic? O un de clàssic? Doncs bé, ells han optat per un de francès que no se sent gaire a Catalunya: “Margot Suárez Costa ja està amb nosaltres i el més important és que ha sortit tot superbé“.
Com han anomenat Malena Costa i Mario Costa a la tercera filla?
Malena i Mario l’han anomenat Margot, doncs, una elecció poc típica. De fet, a tota Espanya només hi ha 743 dones amb aquest nom. Els municipis on més presència hi ha? A Barcelona i Girona, curiosament. La mallorquina es deixa captivar per aquesta tendència en alça a Catalunya, encara que resideixi en una urbanització de luxe de Madrid des de fa anys.
El nom, d’origen francès, és el diminutiu de Marguerite -o Margarida, en català-. El significat? “Perla“, el que s’associa amb delicadesa i bellesa. En el seu cas, fa gràcia que mantenen la norma d’escollir un nom que comença per la lletra M com tots els altres. Ells dos tenen aquesta inicial i també els dos petits, al que ara se suma la tria per a la tercera nena.
Com a curiositat, podem destacar que la influencer va explicar obertament que va ser durant un viatge familiar a París on van escollir el nom de la petita. Només sabien quina seria la inicial, però per quin nom decantar-se? El destí va voler que descobrissin un nom francès a la seva capital i que s’enamoressin de la seva sonoritat.
A les 38 setmanes d’embaràs, Malena Costa ha donat la benvinguda a una petita que amplia la família. La Matilda i el Mario seran germans grans, als 10 i 9 anys respectivament; una edat bona perquè ajudin en aquestes primeres setmanes amb el bebè a casa. Ara repeteixen experiència amb la maternitat quan ha passat bastant temps des de l’última vegada, però amb la mateixa il·lusió i una “felicitat absoluta”. Després de 14 anys junts, la parella inicia una nova etapa com a família nombrosa.