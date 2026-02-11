Úrsula Corberó i Chino Darín han estat pares del seu primer fill en una clínica privada de Barcelona, la Corachan, un nen molt desitjat del qui encara no han publicat cap primera fotografia als seus perfils d’Instagram. Sempre molt discrets, de fet s’ha sabut el sexe i el nom del petitó gràcies a les declaracions que ha concedit l’avi patern. El també actor Ricardo Darín s’ha mostrat molt emocionat davant els micròfons de l’agència Europa Press: “És un nen i ha anat tot molt bé, per sort tots dos estan molt bé”. Ha estat part natural, ha explicat, i hauria estat “fantàstic i fabulós”: “Estem tots molt feliços”.
Als 36 anys, la protagonista de La Casa de papel dona la benvinguda del seu primer fill. I com l’han anomenat? Ha estat un català com la mare o argentí com ell? Doncs han escollit Dante, un nom cada cop més utilitzat a l’Argentina però molt poc freqüent a Catalunya amb només 536 persones registrades així: “És un nom de molta significança i maco, molt maco”. D’origen italià, amb força històrica i significat potent que es tradueix com aquell que és “durador”, “ferm” i “constant” i que va agafar fama pel poeta florentí Dante Alighieri de La Divina Comedia. És molt petitó i, de moment, diu que no li troben similitud amb cap dels dos. Tot arribarà.
No havien muntat el bressol fins a aquest cap de setmana, així que realment ho han deixat tot fins a l’últim moment. Però és que, de fet, no haurien tingut clar a quina ciutat donaria a llum fins fa relativament poc quan haurien acabat optant per la capital catalana. D’aquesta manera, ella podia tenir la mare a prop sobretot en els primers dies de la criatura on sempre va bé comptar amb l’ajuda de les àvies. I és que la seva parella no ha estat massa temps amb ella després del part, tenint en compte que els fotògrafs l’han captat a l’aeroport 48 hores després perquè marxa cap a l’Argentina per feina: “Em vull matar a mi mateix, però soc molt afortunat perquè creia que no podria venir i he aconseguit estar al part que ha estat una experiència gloriosa i transformadora a nivell vital”.
Chino Darín només ha estat amb ells els dos primers dies, però diu que ha tingut l’oportunitat d’interactuar amb ell i que ha estat “una experiència increïble”. Intentarà tornar a la capital catalana “com més aviat millor”, diu, però és conscient que no serà imminent: “Passarà un temps”. Amb aquesta marxa del pare s’entén més la decisió de donar a llum a Barcelona, ja que així l’Úrsula pot comptar amb l’ajuda de la família i no es queda tota sola en el postpart. El mateix Chino confessa que ha estat ella qui ha pres la decisió: “Sabíem que jo tenia un compromís de feina llarg i vaig entendre que el noi havia de néixer on volgués la mare i em va semblar bé, que ella se sentís còmoda”.
Les últimes fotos d’Úrsula Corberó embarassada
Com dèiem, el naixement s’ha produït poques hores després de la publicació de les últimes fotos de l’Úrsula Corberó embarassadíssima. Era el passat mes de setembre quan anunciava que es convertirien en pares, un moment des del qual ha anat publicant imatges d’una panxeta que ha anat creixent i creixent. L’hem vist fent els passejos de rigor per Rambla Catalunya del braç del seu sogre, el també actor Ricardo Darín, que s’ha traslladat a la capital catalana per poder estar present en el moment que naixés el seu net.
L’actriu, coneguda pel seu sentit de l’humor, ha aprofitat la panxa per compartir fotos divertides i també el seu xicot ha fet mofa del seu físic en diferents publicacions. L’última abans de ser pare? Una en què ella sembla la Verge Maria amb els braços oberts que ha acompanyat d’un missatge que reconeixeran els fans de Star Wars: “Que la força t’acompanyi”. I de ben segur que l’ha necessitat en el part, un moment salvatge i summament especial.