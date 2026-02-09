Úrsula Corberó es convertirà en mare aviat, quan doni a la llum el seu primer fill d’aquí a pocs dies a la clínica de Barcelona que han escollit amb el Chino Darín. Després de moltes especulacions entre Buenos Aires o Madrid, finalment l’actriu ha escollit la capital catalana per tenir a prop la seva mare en els primers dies de vida del bebè. Als 36 anys, ho tenen tot llest per a l’arribada d’un bebè del qui no han volgut avançar si serà nen o nena o quin nom tindrà. Aquest cap de setmana, de fet, han aprofitat per muntar el bressol evolutiu que han comprat -el que està més de moda entre les influencers perquè va creixent a mesura que creix el nadó-.
Sembla que està fent cas a les recomanacions que et diuen que va bé caminar i caminar i caminar per estimular el part. I els fans han pogut veure-la passejant per Rambla Catalunya del braç del seu sogre, el també actor Ricardo Darín, que hauria viatjat fins aquí per conèixer el seu net quan neixi.
Les fotos divertides d’Úrsula Corberó els dies previs al naixement del seu bebè
Tenen ganes que neixi, però segur que trobaran a faltar una etapa molt maca de dolça espera en la que estan aprofitant per fer fotos divertides. L’exitosa intèrpret de La casa de paper ha publicat una imatge en què se la veu assenyalar un cartell d’una coneguda empresa de lloguer de cotes que indica que s’aturés en aquell punt. Ella, amb la seva gran panxa d’embarassada de nou mesos, fa cas al senyal en una instantània que ha fet gràcia als seguidors.
Una mica abans, era la seva parella la que la convencia per posar en una foto al portal en què realment sembla la Verge Maria. L’actor Chino Darín ha capturat la imatge d’Úrsula Corberó amb els braços oberts i la mirada perduda, la que han acompanyat d’un missatge en anglès que coneixen bé els fans de Star Wars: “Que la força t’acompanyi“.
De moment, els seguidors de la parella d’actors esperen amb candeletes l’anunci de l’arribada del seu primer fill en comú. Les apostes estan servides pel que fa al sexe del bebè, encara que la gran majoria d’usuaris creuen que serà un nen perquè l’Úrsula va mostrar que els havien regalat uns patucos de color blau i perquè la seva cunyada també ha mostrat el body de color blau que havia comprat. Seran una parella clàssica que rebrà un munt de coses en tons blaus com es feia antigament quan tenies un nen?
Sigui com sigui, tots s’alegren per la futura paternitat d’una parella estable que va enamorar-se el 2015 durant el rodatge de La embajada quan l’amor va traspassar la pantalla. Ara estan preparats per fer el pas més important a la seva relació i també a la seva vida.