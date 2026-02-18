Úrsula Corberó i Chino Darín han estat pares del seu primer fill en comú, el petit Dante. L’actriu ha decidit tenir el bebè en una clínica privada de Barcelona i ara, una setmana després del naixement, continua per la capital catalana en aquests primers dies de postpart. La seva parella va marxar a l’Argentina a treballar quan el bebè només tenia 48 hores, així que ella s’està deixant cuidar per la família que l’acompanya en els primers passejos del nen. Prova d’això, la foto tan tendra que acaba de publicar que la mostra aprofitant el bon dia per treure el petitó.
Molt habitual d’aquests primers dies dels nadons, sempre fa una il·lusió immensa i va molt bé sortir a passejar una mica amb el cotxet. Ella ha escollit una zona molt agradable i ha acabat a Arc de Triomf, on ha posat en una foto que la mostra en aquesta nova faceta de la seva vida: “Hola. Soc mami“, ha escrit emocionada.
L’actriu ha escollit una de les marques de moda per al cotxet, Stokke, una de les més sol·licitades perquè són d’aquests que es pleguen moltíssim fins al punt que el seu és l’únic model que et permeten embarcar a dalt de l’avió. També s’ha decantat per aquesta marca noruega per al bressol, tal com van mostrar a Instagram quan se’ls veia muntar aquest llitet evolutiu que dura més de temps que un de normal.
En aquesta foto, es veu l’Úrsula vestida amb un pantaló de xandall que sempre va bé en aquesta primera setmana de postpart. L’ha acompanyat d’un abric llarg en color negre, recta i oversize fins als turmells. Sofisticada, còmoda i molt del seu estil. S’ha posat unes ulleres per intentar passar una mica desapercebuda, un model d’estil retro que ha acompanyat d’un maquillatge gairebé imperceptible i un pentinat natural que reforça aquesta idea de comoditat i escena real.
Així ha estat l’anunci de naixement del fill d’Úrsula Corberó i Chino Darín
Fidels al seu estil més hermètic, no han publicat cap gran posado a les xarxes socials i tampoc no han fet un post d’aquests més clàssics d’anunci de naixement amb una foto artística del peu o res similar. La seva parella, des de l’aeroport, va confirmar que el part havia estat fantàstic i que acompanyar-la en aquest moment tan salvatge havia estat una experiència “molt forta, transformadora i increïble”.
Úrsula Corberó gaudeix ara de l’emoció d’aquests primers dies amb el bebè per Barcelona, un nen que el seu avi té clar que no és espanyol ni argentí: “És català“, ha dit Ricardo Darín en unes declaracions que han fet molta gràcia. Ara toca descansar i cuidar un petitó que omplirà la família de la més gran de les felicitats.