Úrsula Corberó i Chino Darín han estat pares del seu primer fill, un petitó al qui han anomenat Dante. Després de 10 anys de relació, la parella d’actors va donar la benvinguda al nen fa un parell de mesos. Ara, la catalana ha compartit fotos del seu dia a dia que han estat molt aplaudides perquè serveixen per veure com és el postpart real. Moltes influencers amaguen aquesta part, amb bosses als ulls i els tirallets funcionant a ple rendiment. Ella, en canvi, ha volgut ser transparent en l’època més maca -i també més cansada- de la seva vida: “Tant d’amor no m’hi cap“, ha resumit.
En el recull que ha compartit en el perfil d’Instagram, la veiem alletar el bebè i també amb l’aparell que serveix per extreure llet materna i, així, crear un banc de llet molt útil per tal que el nen pugui menjar amb biberó quan ella no hi sigui o quan necessiti descansar. Les primeres setmanes són dures, amb les hormones revolucionades i una quarantena que no ajuda. En el seu cas, no s’ha salvat dels moments de llàgrimes i ha volgut demostrar-ho en un gest natural que ha fet que moltes altres mares primerenques se sentin millor.
Les fotos més tendres del petit Dante, el primer fill d’Úrsula Corberó
Úrsula Corberó i Chino Darín volen preservar la intimitat del petitó, així que no publiquen fotos en què es vegi clarament la seva cara. Ara bé, això no impedeix que puguin i vulguin mostrar com de guapo el porten vestit amb un pijama de gossos salsitxa adorable. Els seus fans també han pogut veure els seus peuets adorables i un detall que té enamorada la intèrpret, que al forat de l’orella s’hi vegi un cor.
Chino Darín, el pare de la criatura, va haver de viatjar fins a l’Argentina per feina quan el nadó només tenia un parell de dies. Ara que ha tornat a casa, està gaudint de la companyia del bebè i l’hem pogut veure descansar amb ell a sobre en una postura molt utilitzada pels pares. No s’han resistit a la temptació de col·locar-lo al seu llit, el que permet que ens adonem com de petitó que és. També és habitual que les àvies ajudin en aquestes setmanes d’adaptació, una iaia orgullosa a qui veiem agafant la maneta del Dante mentre descansa al seu bressol.
D’aquesta manera tan tendra, Úrsula Corberó obre una finestra a la seva intimitat en un moment d’alegria màxima mentre s’enamora cada dia més del seu bebè. Una rutina plena de llet, rutines de nit i plors que, després, trobarà molt a faltar. Moltíssimes seguidores han escrit icones de cors a la publicació i també han volgut aplaudir aquesta naturalitat, una actriu que continua rebent molta estima.