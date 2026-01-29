Úrsula Corberó serà mare aviat del seu primer fill, un bebè que la farà ampliar la família amb el també actor Chino Darín. Ells que viuen entre Madrid i Buenos Aires, no tenien clar quina ciutat escollir per al moment del part i finalment s’han acabat decidint per una que no és cap d’aquestes dues. Les arrels catalanes i el lligam familiar de la protagonista de La casa de papel han tingut un pes important a l’hora de prendre la decisió de triar un hospital barceloní per donar a llum. Serà a Barcelona on tingui el seu fill o filla, de qui no ha revelat el sexe encara, si fem cas a la informació que han tret a la llum les Mamarazzi.
La cosa és que és aquí on resideix la mare de l’Úrsula, una àvia que sempre acaba sent de molta ajuda en els moments posteriors del part i els primers dies a casa amb el bebè. S’agraeix molt tenir el suport de la teva mare en el postpart més immediat i això l’hauria convençut per tenir-lo a la que ha estat la seva ciutat. De moment, no se sap si triarà un hospital públic o un de privat però sembla bastant clar que seguirà la tendència de les altres famoses que trien clíniques privades per gaudir de privacitat.
Per què ha triat Barcelona per donar a llum, l’Úrsula Corberó?
“Ens heu avisat diverses persones que viviu a Barcelona que heu vist Úrsula Corberó per la ciutat i sobre aquesta informació dir-vos que l’actriu està instal·lada a la ciutat i que, de moment, si no hi ha canvi de plans la seva idea és donar a llum a Barcelona“, han explicat les periodistes al seu pòdcast. Fins ara, tenien activats diversos equips a hospitals de Madrid i Buenos Aires per si de cas, però la idea és gaudir d’aquests últims dies d’embaràs a Barcelona per tenir a prop el centre que hagin triat.
“En el moment del part està molt bé tenir el pare de la criatura amb tu, però ho és més tenir la teva mare a prop en aquests moments. És de les coses més útils, així que suposo que haurà pesat això molt més”, reflexionen.
Darrerament, hem vist l’Úrsula Corberó lluir panxeta d’embarassada a Instagram i a la setmana de la moda de París. Ara que li queden pocs dies per donar a llum, però, ha de rebaixar el ritme i preparar-se per a un dels moments més únics, macos i salvatges de la seva vida. Els fans esperen amb candeletes la publicació de l’anunci del naixement del bebè, així com tots els detalls d’un bebè del qui encara no se sap com l’anomenarà. No ha compartit tampoc quina és la data probable de part, així que els més tafaners encara hauran de tenir una mica de paciència.