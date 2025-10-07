Úrsula Corberó va desencadenar una reacció en cadena a les xarxes socials el passat 9 de setembre després d’anunciar per sorpresa el seu embaràs. Va fer-ho en una foto molt sorprenent i tendra a través de les xarxes socials. L’actriu catalana, molt reconeguda pel seu paper de Tokio a La casa de papel serà mare aviat amb el seu xicot, Chino Darín. Seran pares del seu primer fill i els fans ja tenen moltes ganes de saber si serà nen o nena i quin nom han triat per a la criatura.
Aquesta setmana París s’ha convertit en el bressol de la Setmana de la Moda i pels carrers de la capital francesa han passat tots els famosos possibles: actors, actrius, influencers, membres de les famílies reials europees… També hi ha estat Úrsula Corberó, que ha presumit la seva panxeta embarassada omplint les xarxes de comentaris molt macos i tendres per a l’actriu.
Úrsula Corberó, una de les protagonistes de la Setmana de la Moda de París
L’actriu catalana ha pogut gaudir d’una de les últimes desfilades d’aquesta cita ineludible per als fans de la moda. Per aquí han passat Penélope Cruz, Margot Robbie o Pedro Pascal, entre d’altres, i s’ha pogut veure l’Úrsula lluint el seu embaràs amb un outfit molt maco. La part superior és un top d’estil halter al coll, obert a partir del pit, amb esquena semioberta i molt vaporós, de color verd aigua, que deixava a la vista la panxa embarassada. El més curiós de tot plegat? Que aquest top té un preu de 4.000 euros, segons indica Divinity.
Úrsula Corberó @ursulolita lució su embarazo y look de @CHANEL en #parisfashionweek. La pareja del Chino Darín fue el centro de las cámaras por su charm y estilo cool pic.twitter.com/9VWt0Hj47T— Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) October 6, 2025
Per combinar-ho ha afegit uns pantalons amples negres, una bossa de mà negra i unes sabates també negres. El maquillatge i els cabells molt naturals, en un look en què la criatura que espera ha estat el complement que ha acaparat els flaixos dels fotògrafs.
ursula corberó x chanel pic.twitter.com/7BpV6Z9xIb— 𝓕avs (@favspopculture) October 6, 2025
La història de la parella
Úrsula Corberó i Chino Darín enceten la seva etapa més especial. Gairebé deu anys d’història d’amor i ara, arriba un nou capítol amb el seu primer bebè. L’actriu va deixar tothom bocabadat amb l’anunci del seu embaràs. Una fotografia molt suggerent a Instagram on presumia la panxa d’embarassada a sobre d’un sofà amb un vestit vaporós de color blanc. El text que l’acompanyava? “Això no és IA”, al costat de dos cors, per confirmar que no era cap broma ni joc amb la intel·ligència artificial.
En poques hores la publicació va rebre centenars de likes i comentaris, també de famosos, que celebraven aquesta notícia tan especial. Chino Darín i Úrsula Corberó es van conèixer a finals del 2015 després d’interpretar una parella en el rodatge de la sèrie La embajada. Durant un temps van viure a distància, també passant per una temporada a l’Argentina tot i que ara estan instal·lats a Barcelona? Els podrem veure aviat passejant la seva criatura pels carrers de la ciutat? Caldrà esperar una mica més per saber-ne els detalls d’aquesta parella tan consolidada i estimada pels fans.