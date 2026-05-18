Úrsula Corberó es reincorpora avui a la feina, tres mesos i mig després del naixement del seu primer fill. El petit Dante ha revolucionat la vida de l’actriu catalana, que a través de les xarxes socials es mostra totalment captivada pel petitó. Els fans no s’esperaven que publiqués tantes fotos del bebè, però els està delectant amb instantànies tendres que obren una finestra a la seva intimitat ara que han ampliat la família.
Sempre costa deixar enrere la baixa de maternitat, quan sents que el bebè encara és massa petit per haver de separar-se de tu. A ella l’apassiona treballar d’actriu, però, el que també ajuda en aquests primers dies. En un post que ha agradat molt, la intèrpret explica que comença el rodatge de Jackal 2 i que experimentarà un munt de canvis: “Que afortunada, Déu meu“.
En el recull de fotos que ha compartit, algunes de molt maques amb la boca del bebè plena de baves, la clàssica papada que tanta gràcia fa en els més petits i amb ell a sobre del pare mentre tots dos descansen. Totes aquestes són imatges naturals i sense artificis d’un dia a dia a casa en el qual també compten amb l’ajuda dels pares, tan encantats en el paper d’avis com el que mostra la foto d’una de les iaies asseguda al costat del petitó mentre miren per la finestra.
Úrsula Corberó publica fotos maques amb el fill abans de reincorporar-se a la feina
Ara bé, molts s’han fixat en el canvi de look que s’ha fet l’Úrsula Corberó justament ara que torna a la feina. L’hem vist amb els cabells tenyits de ros, amb serrell i més capes en un parell de fotos que donen una pista sobre el paper que interpretarà en la segona temporada d’aquest thriller. La ficció, que està disponible a SkyShowtime, comptarà amb Úrsula Corberó en la pell del nou amor de l’assassí que no sap a què dedica el temps lliure.
Els seus fans tenen ganes de tornar-la a veure actuar en una de les múltiples produccions que comptaran amb la seva participació ara que torna a la feina més que preparada.
El post a Instagram s’ha omplert d’icones de cors i missatges macos cap al bebè, una monada que ha convertit l’exitosa actriu en mare als 36 anys.