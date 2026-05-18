Arnau París i Rais Esteve van ser pares de bessons fa ara dos mesos, un naixement doble que ha revolucionat la seva rutina i que els ha omplert de felicitat. El xef del Cuines de TV3 i futur presentador del Joc de cartes en substitució de Marc Ribas ha concedit una entrevista al SX3 en què reflexiona, precisament, sobre la seva nova vida ara que és pare. El moment del part va ser un dels més intensos de la seva vida, ja que encara ara no és capaç de posar en paraules tot el que va arribar a sentir: “Quan van posar-me els nens a sobre vaig flipar, em vaig fer un fart de plorar i va ser… És una sensació totalment inexplicable i ho dic de debò, ho has de viure”.
El cuiner es mostra totalment captivat pels petits Artur i Robert, que l’han fet pare per partida doble. Aquestes primeres setmanes no se les esperava així, per això: “No, no, no… jo no m’imaginava per res del món que ser pare seria això. Clar, jo tenir-ne un bebè sol no sé el que és perquè n’he tingut dos de cop i, a més a més, són els primers”. En la paternitat tens moments “de tot”, diu, i això que els nens encara són molt petits i no ha tingut temps d’experimentar molta cosa.
A més a més, ha reconegut que en les primeres setmanes de vida és la mare qui està més a sobre dels nens: “Al principi, tu estàs allà una mica de suport logístic. No et necessiten a tu per viure, sinó a la mare. Això sí, és molt maco veure com es crea, de mica en mica, la miniconnexió amb ells en el moment dels biberons o quan els canvies els bolquers“. Només tenen dos mesos, però ja comença a veure la personalitat que tindrà cadascú i això és molt especial. En el cas dels bessons, hi ha la gràcia afegida d’anar descobrint les diferències entre ells: “Són molt petits, però ja vas veient característiques diferents quant al caràcter de cadascun d’ells“.
Sempre es diu allò que les primeres setmanes va molt bé que els pares et portin tuppers perquè pràcticament no tens temps ni de cuinar. També és així en el cas d’una parella com la seva, en la qual tots dos es dediquen al món de la cuina? “A casa ens agrada cuinar, però és veritat que hem obert la porta a rebre tuppers de la família i que fem molt batch cooking. Cuinem a l’avançada i això ho anem tunejant a mesura que arriben els àpats“.
Primeres fotos d’Arnau París i Rais Esteve amb els bessons
Arnau París i Rais Esteve han compartit algunes fotos dels petits a través del seu perfil d’Instagram, però sempre protegint la careta per protegir la seva intimitat. Gràcies a això, però, hem pogut veure algunes instantànies de la parella en aquesta nova vida familiar. Junts de passeig per a muntanya, amb els petits a sobre, agafant-los de les manetes… tot de moments màgics que sempre recordaran amb nostàlgia a mesura que els nens vagin creixent.
Els fans de la parella omplen totes aquestes publicacions d’icones de cors, totalment captivats ara que obren aquesta finestra a la seva nova i maca realitat.