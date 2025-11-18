L’anècdota més boja d’Arnau París, amb una pistola a l’aeroport del Prat

L’Arnau París del Cuines de TV3 ha explicat, a Els teloners de RAC1, una anècdota de fa uns quants anys que cal recuperar perquè és d’allò més hilarant. El que no li passi a ell, sembla que no pot passar-li a ningú més. En aquesta ocasió, l’exconcursant de Masterchef ha compartit el que li va passar un dia que havia d’agafar un avió a l’aeroport del Prat: “Estava a la fila per passar el control de seguretat quan, de sobte, va sortir un guàrdia civil vestit de paisà, amb un català sense tant accent com el meu, i em va preguntar si em prestaria a fer un control de qualitat”.
I a què es referia aquell agent? Va proposar-li al xef i al seu cosí, que l’acompanyava en aquell viatge, que guardessin a les seves motxilles una granada i una pistola respectivament: “Ens va dir que les amaguéssim i que passéssim el control”. La intenció, va suposar l’Arnau, era posar a prova la tecnologia i també els altres agents encarregats d’analitzar el contingut de les bosses dels passatgers.
“Jo era molt jove en aquella època, em va fer fins i tot il·lusió. Vam obrir la maleta i vaig fotre allà a dins la pistola mentre el meu cosí guardava a la seva la granada. Ens va dir que ens separéssim a dues fileres diferents i que ell ens vigilaria. Ara ho penso i m’adono que vaig ser un burro”, ha explicat. És clar, la cosa és que l’home no es va arribar a identificar en cap moment i pensant-ho fredament va fiar-se’n sense pensar-ho quan, potser, era un sonat que volia que algú altre s’arrisqués a passar les seves armes.
Arnau París comparteix la història més boja que ha viscut a l’aeroport del Prat
“Jo ara ho penso i m’adono que vaig estar molt malament del cap”, ha insistit. La cosa és que van fiar-se’n, van col·locar les seves respectives bosses a la cinta i, quan va arribar el torn del seu cosí, les alarmes van sonar. L’agent va apropar-se i va dir als companys policies que el noi anava amb ell i que es tractava d’una prova. L’Arnau, davant d’allò, va tranquil·litzar-se: “Vaig pensar, llavors, que no seria per a tant”.
La seva maleta va passar la cinta i, sorprenentment, ningú no el va aturar. L’Arnau París va ser capaç d’introduir una pistola a l’aeroport del Prat: “El paio em va mirar i em va preguntar com era que havia pogut passar el control. Li vaig dir que no ho sabia, que simplement m’havien deixat passar i no m’havien dit res”.
El protocol va fallar clarament, així que el més probable és que el responsable de la seva cinta acabés sent acomiadada per aquest error. Sigui com sigui, aquesta part de la història ell ja no la va saber: “Jo vaig voler desaparèixer d’allà ràpidament per si de cas”. Li va retornar la pistola, que vol pensar que era de mentida, i va veure el policia retreure al company que li havien colat aquella arma pel control: “Vaig desitjar que aquell home fos acomiadat l’endemà mateix perquè la meva era una pistola de mentida, però és clar…”.
Una història surrealista que ha fet molta gràcia als companys de l’estudi del programa de ràdio, que han aplaudit que volgués compartir-la perquè realment es tracta d’una anècdota a comentar.