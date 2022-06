Canvi de vida radical per a l’Arnau París del ‘Cuines’

L’Arnau París s’ha incorporat al Cuines d’aquesta temporada, un fitxatge que està agradant molt als teleespectadors del programa de TV3. De fet, dimarts va tornar a fer una audiència espectacular gràcies al a pizza naan que va preparar davant del 28,2% de la quota de pantalla. El català va fer-se famós gràcies a Masterchef, el concurs culinari de TVE en el que va proclamar-se guanyador l’any passat. Un dels premis que concedeixen és una plaça en un dels màsters de cuina més importants del país, el que s’imparteix al País Basc amb alguns dels cuiners més prestigiosos. El noi no podia compaginar aquesta experiència amb la seva antiga feina, però tenia clar que volia aprofitar l’oportunitat i va optar per centrar-se en aquesta passió. La jugada li ha sortit bé, tenint en compte que actualment treballa a Els Casals i fa de presentador al Cuines.

Aquest dimecres, el xef ha concedit una entrevista al Tot es mou mentre animava l’audiència a preparar un carpaccio amb pesto vermell i formatge ideal com a aperitiu fresc d’estiu. Ha estat aquí on ha reconegut que el canvi de vida que ha experimentat li encanta, però que tampoc no ha estat fàcil: “Aquests primers dies han estat brutals. Poder cuinar a TV3 és com cuinar a casa, cuinar per a públic guai i en un format molt xulo i divertit. Em centro en donar-vos idees per aquells moments en què no teniu temps ni molts ingredients a casa. Ho fem en un pim pam, sí, però ho fem bé amb plats molt bons”. El jove deixa clar que no vol donar lliçons de res en el seu programa: “La cuina és compartir, innovar i crear. Vull transmetre que jo dono indicacions però tothom pot dir la seva i adaptar, fins i tot, les quantitats”.

Arnau París explica com li ha canviat la vida Masterchef

L’Arnau París era comercial, un agent de vendes a qui sempre l’havia apassionat la cuina. De fet, s’arriba a definir com un “friki de la cuina” que ha convertit en professió el que abans només era una afició: “El canvi de vida aquest ha estat una moguda, no us mentiré. La cuina sempre m’havia agradat molt, fins al punt que en el meu temps lliure aprofitava per fer cursos de cuina per anar-me formant encara que no fos professionalment. La meva manera d’entretenir-me sempre ha estat veient vídeos de cuina i posant-me a prova després”.

Era tal la seva obsessió, que els seus amics van començar a insistir perquè es presentés a Masterchef. A ell li feia vergonya, però un dels amics el va apuntar i, finalment, va ser escollit com a concursant. Quan el van proclamar guanyador, el català va tenir clar que no podia tornar a la seva vida anterior: “No em venia de gust, el que volia era aprofitar l’oportunitat perquè tot això era el somni que sempre havia volgut experimentar. Tenia l’opció d’aprendre i de dedicar-me al que més m’agrada en el món. Vaig decidir deixar la feina antiga i intentar-ho, apostar per la meva passió. El resultat ha estat molt bo i estic molt content”.

L’Arnau París s’estrena al Cuines amb molt bona audiència | TV3

El cuiner, content pel feedback rebut

De fet, des de llavors no fa més que rebre un feedback molt bo. La seva col·laboració al Cuines l’està ajudant a fer-se un nom també entre els teleespectadors catalans que ara el poden veure alguns migdies a TV3: “La rebuda ha estat boníssima, la gent superbé i tots els comentaris molt positius. Agrada molt fer una cosa que t’apassiona i que la resposta sigui bona. Tot això és molt gratificant”.