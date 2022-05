L’estrena de l’Arnau París al ‘Cuines’, tot un èxit

L’Arnau París s’ha estrenat aquest dilluns al Cuines de TV3, un dels seus programes estrella. Sempre es cola entre els espais més vistos del dia, encara que ara feia temps que no aconseguia una audiència tan i tan bona. Qui fos el guanyador de l’última edició de Masterchef ha ajudat el programa de Marc Ribas a fer un espectacular 27,7% de share o, el que és el mateix, gairebé 385.000 teleespectadors.

El jove lleidatà s’ha incorporat a l’equip del programa culinari i serà un segon substitut del Marc Ribas juntament amb la Gessa. Després de l’estrena de dilluns, que va tenir molt bona rebuda, avui l’hem pogut tornar a veure en un programa en el que ha demostrat que es pot cuinar molt bé en poc temps i amb encara menys ingredients. El seu objectiu és, precisament, oferir idees d’àpats pim pam. I què vol dir això? Bàsicament, plats de bona qualitat que es puguin preparar ràpidament i sense passos gaire difícils.

En el primer programa que ha protagonitzat, per exemple, ha ensenyat com preparar una pasta fresca amb ou mollet i un pastís de formatge “ràpid”. Això ja deixa anar la primera pista sobre la seva participació al Cuines: quan sigui ell el presentador, es proposaran dos plats en comptes d’un. Amb una productivitat increïble, el xef demostra que es pot fer un plat principal i unes postres sense complicar-nos gens la vida. Recursos senzills, molt de sabor i tot sense renunciar a una presentació perfecta.

“Vinc al Cuines amb ganes de cuinar i, sobretot, de fer-vos cuinar a vosaltres. Farem receptes pim pam, aquelles que fem quan tenim poc temps però quan també volem menjar bé”, es presentava. Mentre anava preparant la recepta, la que explicava pas a pas per poder copiar-la, anava intercalant explicacions i trucs personals que poden ajudar a cuinar encara més ràpid: “Volem anar per feina, així que us aconsello posar l’aigua a bullir amb la tapa perquè vagi més ràpid”.

L’Arnau París s'ha estrenat avui i ja fa equip amb en Marc i la Gessa. Comença amb dues receptes que es fan en un pim-pam: una pasta fresca i un pastís de formatge. Mmm!



La pasta fresca: https://t.co/GTbOqVcK1r

El pastís de formatge: https://t.co/2k559KdMZ2 pic.twitter.com/8Vs49znoMT — Cuines (@cuinesTV3) May 23, 2022

Nova secció del Cuines per oferir plats ràpids i senzills

En el seu cas, no ha optat per fer la pasta a mà sinó que ha recorregut a un paquet de pasta fresca que es pot comprar a qualsevol supermercat. Més ràpid i amb menys complicacions, perfecte -i més pràctic- per al dia a dia.

En el programa d’avui ha cuinat un pollastre al curri amb una pinta boníssima i un gelat de fruites. El menú pot ser independent, però ningú no pot negar que seria una opció ideal per un sopar amb amics a casa: “Vull que aprengueu algunes receptes que us facin triomfar, d’aquelles que fan pensar als altres que t’has estat tota la tarda a la cuina quan en realitat ho has fet en un pim pam“.

Extravertit, simpàtic i molt enèrgic, l’Arnau París ha tornat a televisió també en un programa culinari. Els seus seran els programes de Cuines més pràctics, en els que realment podrem aprendre trucs i receptes per aplicar en el nostre dia a dia sense haver de tenir coneixements culinaris molt elaborats. La seva estrena ha estat un èxit rotund, així que ara només caldrà esperar per veure si va ser la novetat o si, realment, captiva els teleespectadors.

L’Arnau París, content a Cuines | TV3

L’Arnau París, xef i influencer

L’exguanyador de Masterchef ha fet un pas molt important en fitxar pel programa de TV3. De molta personalitat, el català ja va demostrar en la seva estrena televisiva que podria ser tot un personatge a la petita pantalla. Aquesta faceta la compagina amb la feina en un restaurant i també amb la promoció que en fa en el seu perfil d’Instagram, en el que avui ha compartit fotografies de la cara oculta del Cuines. Ens referim a aquelles escenes que no es veuen, en aquest cas quan la maquilladora li posa una mica de maquillatge perquè l’Arnau surti amb bona cara.

L’Arnau París mostra la cara oculta del Cuines | Instagram

L’audiència del Cuines sembla encantada amb la incorporació del mediàtic xef català, que començarà a ser conegut també entre els teleespectadors de la cadena pública de casa seva. De moment, confia que la feina agradi i pugui continuar en un dels programes més exitosos de la cadena.