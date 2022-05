Un concursant de ‘Masterchef’ reconeix que ha estat a presó

El programa de Masterchef d’aquest dilluns ha tingut com a protagonista l’Adrián, un dels concursants amb una història personal més cridanera. En el seu cas, parlem d’un noi basc que ha experimentat una autèntica història de superació des de la mort del seu pare. Els membres del jurat l’han posat pels núvols gràcies a la recepta que ha presentat, un moment dolç que li ha donat ales per sincerar-se i reconèixer que no li ha estat fàcil arribar fins allà: “Tot això és un somni i una segona oportunitat per a mi. La meva infància va ser maca fins a cert punt… ja que el meu pare, a qui estimo amb tota la meva ànima, va prendre males decisions i va matar-se en un accident de moto. Li agradava beure i quan arribava a casa, tot canviava depèn de si venia content o no”.

La seva situació familiar no era gaire bona, el que va provocar que l’Adrián comencés a barallar-se amb altres nois quan encara era molt jove: “Les baralles les tenia perquè necessitava desfogar-me a casa. Estava fet un desastre… Una baralla es va descontrolar i jo em vaig defensar. Vaig causar-li a l’altre una sèrie de lesions i el problema era que no tenia diners per pagar-les. És per això que van condemnar-me i vaig estar tres mesos a la presó. Ho vaig passar fatal, em veia allà sol i de debò que no li ho desitjo ni al meu pitjor enemic”, ha reconegut el tècnic instal·lador.

Reconeix que aquella estada a presó va suposar el punt d’inflexió més important en la seva vida: “Per això dic que aquesta és una segona oportunitat, ja que la meva mare em veu aquí i li cau la bava. Això és un orgull per a mi, ja que recordo la meva mare sense poder dormir en tota la nit perquè sabia que jo estava per allà barallant-me amb gent. El que he après? Que has de pesar abans d’actuar i que si et peguen, el que has de fer és marxar d’allà. Aquell incident va arruïnar-me la vida, així de clar”.

Bonito Adri, lo importante que es su madre en su vida. Lo único que quiere es que ella esté orgullosa de él https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/itXFwS2fwI — MasterChef (@MasterChef_es) May 16, 2022

Verónica es posa a plorar després de l’anàlisi de Jordi Cruz

Jordi Cruz, el membre català del jurat, ha tornat a deixar clar que no es talla a l’hora d’analitzar l’actitud dels concursants. El xef ha culpat la Verónica, la líder del grup, de ser la culpable dels errors dels plats que proposaven: “Crec que el teu plantejament era bo, però a un entrenador mai no se li pot oblidar que un partit es pot perdre en petites jugades”. Davant d’això, ella reconeixia que no confiava en ells mateixos i que per això no va acabar bé. I com reaccionava en Jordi? Amb una petita clatellada: “Vols la meva sincera opinió? Crec que fas servir la teva falsa supèrbia com a escut”. Ella se sentia atacada, per la qual cosa esclatava que era mentida sense poder-ho evitar. Jordi Cruz continuava: “És una mena d’excés de confiança que amaga una inseguretat total. Falta una cosa important i saps quina és? La confiança”.

“A mi mateix m’ha passat moltes vegades. Sóc una persona petitona i no sóc un noi egocèntric. Al contrari, m’ha faltat molta confiança i molta gent m’ha dit que semblo fanfarró quan això és l’última cosa que sóc o que pretenc ser. Tu, per la teva banda, portes tota la vida intentant fer-ho bé i segurament t’ha anat bé. El problema és que no portes bé l’error. No has fet una bona gestió de la feina i continues sense acceptar l’error”, deia Jordi Cruz. Davant d’això, la noia començava a plorar i reconeixia que creu que té molta pressió a sobre i que sap que és ella qui té el problema”.

Verónica plora a Masterchef | TVE

Era llavors quan l’altre membre del jurat, Pepe Rodríguez, intentava tranquil·litzar-la i li deia que no ha de patir perquè no és cert que tothom esperi d’ella que sigui perfecta: “Has d’acceptar la crítica, assimilar-la i amortitzar-la per poder millorar. T’ho diem tres persones que ens hem equivocat tota la vida. Tu sembla que no et permets equivocar-te i has de dubtar i fallar. Has de viure en el caos absolut, però sempre intentant millorar”.

La cinquena eliminada ha estat l’Eva, que s’ha acomiadat amb un petó amb el seu company Jokin que confirma que han començat a sortir junts. El programa no va tenir gaire èxit a Catalunya, on només van captivar el 10,6% de l’audiència mentre que Crims feia rècord amb un espectacular 25,7%.