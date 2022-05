Mor sobtadament José Luis Losa, guanyador de ‘Supervivientes 2017’

José Luis Losa, guanyador de ‘Supervivientes 2017’ i concursant de Masterchef, ha mort sobtadament, segons publica el diari ‘El Digital de Albacete‘. José Luis rebia un important revés fa uns mesos, quan perdia a la seva inseparable dona, Inma. El mateix diari informa que aquest dissabte el cos de José Luis va ser trobat sense vida en el seu domicili de la localitat de Munera, que està consternada després d’aquesta fatal notícia i que declararà dos dies de dol oficial.

Pintor industrial, José Luis Losa va ser un dels concursants més estimats de MasterChef 4. La seva personalitat va enamorar als espectadors del conegut programa de TVE. A més, l’any 2017 José Luis va formar part del càsting de concursants de ‘Supervivientes’, arribant a guanyar el concurs, un fet que va catapultar encara més la seva fama i l’afecte dels teleespectadors cap a aquest entranyable concursant i pare de dos fills que aquest dissabte ha perdut la vida.

José Luis Losa i la seva dona, Inma | Instagram José Luis Losa

A José Luis Losa, “li ha pogut la pena”

El director del diari, Javier Romero, ha entrat en directe al progama ‘Sábado Deluxe’ per explicar que la notícia els ha deixat a tots impactats: “Aquí, a Albacete, a tota la província, era una persona estimadíssima. Es va fer amb l’afecte de tota Espanya pel seu cor i la seva bondat”. Per respecte a la família, Romero no ha volgut revelar la causa de la mort.

La seva dona va morir fa tres mesos de manera sobtada i als cinquanta i pocs anys. Iván González, company de José Luis a ‘Supervivientes 2017’ va parlar amb José Luis fa dos dies i confessa que va trobar a un José Luis que se sentia “una mica sol”: “Ha intentat viure, però la pena li ha pogut”, ha afirmat. A més, ha revelat la generositat del cuiner i com de bona persona que era: “Em fa molt de mal pels seus fills, José Luis els estimava amb bogeria”.