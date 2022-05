Sorpresa al ‘Cuines’ de TV3: fitxen l’Arnau, estrella de ‘Masterchef’

El Cuines incorporarà pròximament un nou xef a la seva plantilla. En Marc Ribas i la Gessamí Caramés compartiran els fogons amb l’Arnau París, el guanyador de la novena edició de Masterchef. El català va ser una de les estrelles del concurs culinari de TVE, una experiència que ha aprofitat per aconseguir un bon grapat de fans en el seu perfil d’Instagram. Allà mostra com és el seu dia a dia en un restaurant, a més a més de compartir receptes amb molta bona pinta.

En Marc i la Gessa tenen un nou company als fogons. És l'Arnau París. Molt aviat estarà cuinant receptes que anomena “pim-pam”: plats senzills i ràpids per al dia a dia. Si teniu idees de receptes, proposeu-les aquí!https://t.co/HEapm8F5tE pic.twitter.com/Au4XDrRxrv — Cuines (@cuinesTV3) May 12, 2022

I quina serà la seva funció en l’exitós programa dels migdies de TV3? Bàsicament, oferir alternatives pim-pam: unes receptes senzilles i ràpides per al dia a dia. Parlem de propostes que impliquin coccions curtes i sense preparacions prèvies, perfectes per a aquells que no tenen temps de fer plats elaborats però, alhora, no volen renunciar a menjar bé.

Ell mateix promociona aquesta nova secció en el vídeo promocional de la cadena: “Hola, sóc l’Arnau París i ja ho veieu, d’aquí a poc temps ens veurem al Cuines. La veritat és que tinc un munt de receptes al cap que vull compartir amb vosaltres. Mireu, per exemple, farem gelats, pizza, pasta… Però també m’agradaria que em diguéssiu què us agradaria que cuinés. Deixeu-me aquí en els comentaris quins plats que us agradaria veure. Així que vinga, ens veiem aviat”.

Extravertit, una mica hiperactiu i molt enèrgic; l’Arnau és un apassionat de la cuina. Sempre agafa el davantal amb moltes de gaudir, una alegria que intentarà compartir amb els teleespectadors. Amb aquesta incorporació volen oferir receptes que estiguin a l’abast de tots els públics, el que demanaven al programa de TV3 des de feia molt de temps.

L’Arnau París s’incorpora a la plantilla del Cuines | TV3

El Cuines de Marc Ribas és sinònim de bona audiència

El programa de Cuines ocupa un lloc destacat sistemàticament en els rànquings dels programes més vistos del dia. TV3 sempre el destaca com una de les opcions preferides dels teleespectadors, que el fan líder de la seva franja dia sí i dia també. En l’emissió d’aquest dimecres mateix, per exemple, els espàrrecs amb cansalada que va preparar la Gessa van atraure gairebé 400.000 espectadors, un 27,3% de la quota de pantalla. Parlem de xifres més que espectaculars, les que demostren que la cadena catalana fa bé en potenciar el programa amb més pressupost. L’última novetat és la incorporació de l’Arnau, un xef que coneix bé la televisió gràcies al seu pas per Masterchef.