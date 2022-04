L’expulsat de ‘Masterchef’, indignat després de la burla de Jordi Cruz

Masterchef ha emès un nou programa aquest dilluns, en la que Jordi Cruz s’ha acabat enfrontant al concursant que ha acabat sent l’expulsat de la nit. TVE té bolcades totes les seves esperances en el concurs culinari, que va estrenar la setmana passada la seva desena temporada amb un dels càstings més potents dels darrers anys.

Tres concursants de Masterchef, amb coronavirus

En aquesta nova gala, el coronavirus ha tornat a generar problemes perquè tres dels concursants han donat positiu i no han pogut fer la primera prova. Parlem de l’Adrián, la Claudia i la Julia. Els contagiats es van anar reincorporant al concurs a mesura que anaven recuperant-se.

Pel que fa a la resta de concursants, va destacar la María amb un plat que va captivar el jurat. La resta de companys, en canvi, no va rebre cap comentari bo. El pitjor? El Luismi, a qui Jordi Cruz va acusar d’haver fet un plat tan dolent com l’icònic León come gamba de fa unes edicions: “Això és una marranada”.

Giraldo, el segon expulsat d’aquesta edició

Els nominats van haver d’enfrontar-se entre ells en la prova d’eliminació. El pitjor parat va ser el Giraldo, que va tornar a enfrontar-se amb el xef català. Jordi Cruz va criticar que hagués escollit una crema com a plat per presentar: “Qualsevol nen sap fer-ne una“, li va dir amb mala llet. Però aquí no es va acabar la cosa, ja que va deixar clar que creia que el noi no s’ho estava prenent gens seriosament: “Mira, aquest plat és digne d’expulsió i la teva resposta és de “m’és igual”. Cal creure en un mateix i alhora ser autocrític”.

El concursant va deixar clar que no era així, responent amb mala llet. La seva actitud no va ser gaire bona i va demostrar que no li agrada que critiquin la seva feina. La situació era tan tensa que, fins i tot els seus companys van sumar-se a la denúncia contra ell: “Et falta autocrítica“, li etzibaven.

I com va reaccionar ell? Amb encara més ràbia: “Una cosa és que facin una crítica constructiva i una altra que facin burla i et diguin que ets lent. Si jo penso que no està bé, doncs ho diré“, deia. Poc després, com era d’esperar, els tres membres del jurat proclamaven la seva decisió: la que no podia ser una altra que la seva expulsió. Un comiat agredolç per al concursant, que només ha estat dues setmanes en el concurs quan va entrar amb moltes ganes de menjar-se el món i fer-se un nom en la cuina del programa.

Hoy @giraldomchef10 se despide de las cocinas de #MasterChef10. Gracias por formar parte de esta gran aventura https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/GJlXYth9YP — MasterChef (@MasterChef_es) April 25, 2022

Jordi Cruz, cansat de les crítiques

El xef català ha concedit una entrevista a La Vanguardia en la que ha denunciat que continuïn acusant-lo de ser el fotut del programa quan clarament ha fet un canvi d’actitud per poder abandonar aquesta etiqueta. Per una altra banda, deixa clar que li agradaria tenir més reconeixement per part dels col·legues de professió, el que mai no ha acabat de sentir precisament per culpa del seu paper a Masterchef: “El Jordi Cruz de la televisió amaga el Jordi Cruz cuiner”.

En la conversa ha deixat anar alguna altra confessió personal, com el problema d’ansietat que reconeix que ha hagut d’afrontar amb ajuda de professionals. Considera que va tenir aquesta davallada per culpa de l’aturada que va comportar el confinament, el que l’hauria afectat més del que pesava. Ho ha comparat amb els problemes de les cafeteres després d’un temps sense funcionar: “Moltes vegades, els cambrers veuen que les cafeteres aquestes que abans funcionaven tot el dia, no arranquen després de les vacances”.