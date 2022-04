Comença ‘Masterchef’ amb un dels càstings més potents dels darrers anys

TVE ha emès aquest dilluns el primer programa de la desena edició de Masterchef, un aniversari que esperaven amb moltes ganes perquè sempre els comporta audiències boníssimes. En aquesta ocasió, tot apunta que podrien arribar a superar els rècords de l’anterior edició. I això? En haver aconseguit un dels millors càstings que se li recorden al programa. Han buscat cuiners bons, sí, però també molts showmans que donaran espectacle i diversió. Ara bé, des del principi s’ha fet evident que hi haurà una diferència molt clara respecte a l’última temporada. Ara volen controlar ells tot el que passi, amb més calma i contenció. La primera esbroncada de Jordi Cruz als concursants va ser molt constructiva, sense ficar el dit a la ferida com feien abans. No volen disgustos i tampoc més crítiques, el que demostra que han après de tot l’escàndol del pas de Verónica Forqué pel programa poc abans de la seva mort.

El programa ha presentat els 16 concursants finals després d’un procés de càsting que ha estat molt igualat. És cert que Samantha Vallejo-Nágera no s’ha tallat un pèl a l’hora de criticar les propostes dels pitjors aspirants, especialment quan va etzibar a un que havia fet “el pitjor plat de les 10 edicions de Masterchef” sense cap mena de tacte. Més enllà d’això, però, l’emoció i les bones paraules van regnar en una primera emissió en la que també va haver-hi llàgrimes.

Un dels aspirants que més va emocionar el jurat va ser el David, exdrogoaddicte, actor porno i amb el somni de refer la seva vida: “Quan estàs a l’infern, no et queda una altra opció que tirar endavant. He estat addicte des dels 17 anys fins als 38… Més de mitja vida. Tinc un deute amb els meus pares perquè ho han passat molt malament per culpa meva. Sobretot ara que el meu pare té un càncer que no és operable. Vull que estigui orgullós de mi”. Aquesta confessió va donar ales a Pepe Rodríguez per compartir una experiència que ha comentat poques vegades, referent a la seva relació amb les drogues: “Jo conec molt aquest tema i té molt de mèrit. Vaig ser voluntari en una associació que ajuda persones amb aquesta addicció. Vaig estar un munt d’anys ajudant perquè nens addictes entressin als centres de reinserció, col·laboràvem amb les famílies i amb psicòlegs. Va ser una etapa preciosa”.

Pel que fa a la resta de concursants, comença a haver-hi un parell de noms que destaquen i que faran parlar de ben segur. Entre ells, en Yannick, fan d’Eurovisió, cantant en un balneari i un enamorat de Harry Potter. Patricia, per la seva banda, assegura sentir-se una vampira i tenir predilecció pel món coreà. L’Adrià es presenta com un basc que canta flamenc molt enamorat de la seva xicota, a qui va demanar matrimoni en directe quan van confirmar-li que seria concursant del programa. També han escollit a dues exnòvies que s’han retrobat després d’un temps, així com a un bomber que ha cridat l’atenció des del principi. Una edició que promet i que pot arribar a fer audiències estratosfèriques.