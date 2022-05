Patricia Conde té nova feina, concursant de ‘Masterchef’

Patricia Conde té bones notícies. La presentadora de televisió ha estat notícia aquests darrers anys per culpa dels seus problemes amb Hisenda, contra els que ha intentat lluitar amb un munt de recursos que el jutge ha desestimat sistemàticament. La situació l’angoixa i la preocupa molt, ja que té un deute acumulat molt elevat que no fa més que incrementar-se. Ella continua treballant, ara de la mà de Movistar+. Deu estar guanyant un munt de diners, però sembla que no són suficients per ajudar-la a oblidar-se per sempre del deute que ha acumulat amb l’Agència Tributària espanyola des que determinessin que havia creat una empresa per pagar menys impostos.

Per tal d’incrementar els ingressos i de millorar, així, les seves finances, la presentadora ha signat un contracte amb TVE per participar en la nova edició de Masterchef Celebrity. Aquest repte impulsarà la seva economia, ja que es tracta d’un concurs televisiu realment molt ben pagat en la seva versió amb famosos.

El passat mes de gener es va publicar la tradicional llista de famosos deutors, aquells que deuen diners a la Hisenda pública. Això va permetre saber quina és la quantitat que ha de retornar l’antiga col·laboradora de Sé lo que hicisteis: un total de 1.062.000 €. Abans en devia més, però continua sent una xifra molt alta que costarà de treure’s de sobre.

Com dèiem, però, un dels primers passos és buscar feina nova i anar augmentant els seus ingressos. Ara la veurem a TVE gràcies a Masterchef, que ha confiat en ella com a concursant de la pròxima edició. Això permetrà als teleespectadors que la vegin davant dels fogons, el que la forçarà a demostrar els seus dons culinaris per primera vegada.

TVE confirma que Patricia Conde anirà a ‘Masterchef’ | Instagram

TVE confirma els concursants de Masterchef

TVE acaba de fer pública avui mateix la llista amb tots els concursants de la següent edició. A més a més de Patricia Conde, també comptaran amb cares tan conegudes com Norma Duval, Lorena Castell, Ruth Lorenzo, Nico Abad, María Escoté, Fernando Andina o la cosina de Felip VI, María Zurita. Pel que fa a la resta de concursants confirmats, destaca l’humorista Xavier Deltell o els actors Eduardo Rosa, Manuel Baqueiro, Emmanuel Esparza o Pepe Barroso Jr. També podrem veure cuinar Daniela Santiago, a més a més, l’actriu que va donar vida La Veneno en el seu biopic.

Els concursants de la pròxima edició de Masterchef | Instagram

Aquest dilluns, una nova entrega de Masterchef

Aquesta nit, TVE emet un altre programa de l’edició que està emetent de Masterchef. En aquesta ocasió, es tracta de la seva versió amb anònims. Molts esperen que sigui una gala trista, ja que serà la primera emissió després de la mort sobtada de José Luis, exconcursant de Masterchef i guanyador de Supervivientes 2017. En estar gravada, però, no hi haurà cap homenatge més enllà de si la direcció de la cadena decideix compartir unes paraules de comiat sobreimpreses en la pantalla.

I a quins reptes s’hauran d’enfrontar ara? En aquesta nova entrega, els aspirants rebran una caixa misteriosa que amaga nou ingredients que han rebut un homenatge en les anteriors edicions del programa. Tots hauran de cuinar un plat amb un mínim de sis d’aquests ingredients, als que hauran d’afegir-li un aliment del futur. Després, el programa celebrarà el 50è aniversari de Médicos Sin Fronteras. Com? Servint dos menús internacionals: un equip farà viatjar els comensals al Líban i l’altre recorrerà a la gastronomia de Sud-àfrica, cadascun d’ells amb un xef molt important d’aquests dos països. L’últim repte de la nit els forçarà a cuinar amb farina de blat, amb una prova per als davantals negres en els que hauran d’enfrontar-se a un plat típic de la cuina anglesa en el que comptaran amb l’ajuda de Belén López, finalista de la sisena edició del programa.