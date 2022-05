Loles León, histèrica i paralitzada en un atac de pànic en directe

Loles León ha estat una de les protagonistes de Los miedos de…, el nou programa de Cuatro en el que diversos famosos s’afronten a les seves pors després d’anys amb el trauma i relaten com se senten. L’actriu barcelonina no va avergonyir-se i va reconèixer que té molt de vertigen, una sensació d’inseguretat i de por de caure daltabaix que molts experimenten en costar-se al caire d’un lloc elevat.

No va ser gens fàcil per a ella enfrontar-se a aquesta por, el que va demostrar-se en quedar-se totalment paralitzada sense poder moure’s cap endavant ni cap enrere. I com és que sent aquesta sensació? Ella mateixa ha reconegut que el trauma li prové d’un accident que va patir el 1989 quan es trobava en una habitació d’hotel amb Jeremy Irons.

Gritos de terror y un intento de huida: la angustia de Loles León por su pavor a las alturas 😱 #LosMiedosDe https://t.co/xVuXqAcYsB — Los miedos de (@losmiedostv) May 3, 2022

L’origen del trauma de Loles León

L’actriu catalana estava treballant amb l’exitós actor Jeremy Irons quan, en acabar el rodatge, van dirigir-se cap a l’hotel. En arribar havien apagat les llums i ella no va adonar-se que les escales d’accés a la suite eren de baixada i no de pujada: “Jo no ho sabia perquè no hi havia estat abans, així que vaig caure per les escales mentre buscava l’interruptor. No vaig rodolar, sinó que vaig acabar volant“, va explicar a Crónicas marcianas fa uns anys.

Aquella podria haver estat una nit de passió, però al final va acabar a l’hospital amb la pelvis, el canell i el colze trencats: “Vaig estar 45 dies mirant al sostre i no, ja no sóc la mateixa des de llavors perquè jo abans de la caiguda mai no havia tingut vertigen”.

Cuatro prepara una prova a l’actriu per superar aquesta por

L’objectiu del programa és ajudar els famosos per intentar que deixin enrere aquesta por i superin el trauma. En el cas de la Loles León, van portar-la al terrat d’un hotel de Madrid des d’on es veia tota la ciutat. Ja només amb aquella vista, la intèrpret va morir de por… i això que no havia arribat el pitjor. Per què? En veure que li havien preparat una passarel·la de vidre que permetia veure Madrid des de dalt. Ella, histèrica, esclatava entre crits que no podia fer-ho.

A l’altra banda l’esperava la seva amiga Bibiana Fernandez, que l’animava a creuar-la. Ella era incapaç, així que decidien donar la prova per perduda i era l’altra actriu qui s’hi apropava per abraçar-la. Tot just després feien que la Loles pugés en un gronxador amb globus que podria elevar-la fins a 10 metres. En aquell moment, reconeixia que estava tement per la seva vida i començava a cridar que no pujaria allà de cap manera.

Un cop aconseguien que s’hi pugés, un dels globus explotava i ella començava a cridar sense parar: “Sóc una persona molt gran per fer aquestes coses. Baixeu-me, si us plau. Baixeu-me! Aquesta experiència està sent tremebunda!”, lamentava. El gronxador pràcticament no va elevar-se, però ella va sentir-se realitzada mínimament: “Estic contenta només amb el fet d’haver-ho intentat. Aquest és un petit pas que he aconseguit, el que suposa una petita victòria”, deia després de fallar les dues proves que havien preparat per a ella en el programa de la cadena de Mediaset.

Le ha costado varios disgustos… ¡pero Loles ha conseguido elevarse! 😉



Este es un buen primer paso 👍#LosMiedosDe ➡ https://t.co/YLNYwZCJjp pic.twitter.com/qeJJ7SGDFU — Los miedos de (@losmiedostv) May 2, 2022

El programa protagonitzat per la Loles León només va captivar el 5,6% de l’audiència a Espanya, una xifra baixa però que s’entén tenint en compte que competia contra un altre programa de Masterchef en el que un dels concursants va presentar el que ha estat considerat com el pitjor plat de la seva història. Caldrà esperar a la setmana vinent per veure si aquest programa puja una mica i aconsegueix més share, una fita que serà difícil si continuen fent-lo coincidir amb el programa culinari de TVE.