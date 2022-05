Un concursant de ‘Masterchef’ presenta el pitjor plat de la seva història

Masterchef ha viscut una gala molt emocionat aquest dilluns, encara que la gran majoria dels teleespectadors catalans s’han acabat decantant en massa per l’estrena de la nova temporada de Crims. El programa culinari de TVE ha acabat sense expulsat, un fet insòlit que s’explica en analitzar la gran batalla final que han fet els dos concursants que es jugaven abandonar els fogons. La Claudia i el Yannick han convençut tant el jurat amb les seves propostes, que han estat incapaços de decantar-se per un dels dos. Ambdós es quedaran una setmana més, gràcies a uns plats amb xocolata amb molt bona pinta.

El Luismi, el gran protagonista de la darrera emissió de Masterchef

Com és habitual en cada programa de Masterchef, aquest dilluns també hi ha hagut la tradicional esbroncada de Jordi Cruz a un dels concursants. L’afortunat de rebre la ràbia del català? El Luismi, que s’ha passat de llest i ha acabat presentant el pitjor plat de la història del concurs. El seu objectiu era millor l’icònic León come gamba, la creació que fins ara es considerava com la més criticada de les temporades anteriors. El problema? Que la broma se li ha anat de les mans i ha acabat empitjorant-lo. Fins i tot la convidada especial d’aquesta setmana, la Silvia Abril, l’acusava d’haver fet “una idiotesa”.

El jurat l’ha deixat verd, com era d’esperar. Pepe Rodríguez li ha dit que té “menys coneixement que una llebre de dos mesos”. El més dur ha estat el Jordi Cruz, per això: “L’Alberto no pretenia fer una ximpleria quan va fer aquest plat, simplement es va equivocar. Tu, en canvi, t’ho estàs prenent tot a broma i no has pretès en cap moment millorar el plat. El que has fet és una ximpleria encara pitjor, sense haver cuinat ni tan sols el pebrot. Shh! Calla!”, etzibava per demanar-li que no l’interrompés. I el xef prosseguia en la crítica: “Això és una burla i es mereix un davantal negre perquè vagis a la prova d’eliminació i recordis per què has vingut aquí. També faràs una petita prova en equip perquè cuinis, ja que en aquests 75 minuts no has cuinat res”.

El problema, segons Pepe Rodríguez, és que han permès que no s’ho prengui seriosament: “No és culpa teva, ens hem equivocat nosaltres. El fracàs és nostre, no vaig saber veure-ho el dia del càsting”.

Luismi se gana el delantal negro directo por empeorar el mítico "León come gamba" y enfadar al jurado #MasterChef10

Arriba l’amor a Masterchef

L’Eva i el Jokin s’estan enamorant, un flirteig que va donar joc a una emissió de Masterchef que va fer la pitjor dada d’audiència de la història. Hi havia molts rumors al seu voltant, ja que era evident que començaven a sentir alguna cosa entre ells. Ha estat en aquest tercer programa que han reconegut que hi ha alguna cosa: “Ens estem coneixent, això és cert”, deien en un principi. Poc després, van dedicar-se floretes sense dissimular: “Avui dormiràs com un bebè”, li deia ella. La resposta d’ell era més que evident: “Sí… i espero que sigui al teu costat”.

Els membres del jurat van adonar-se que passava alguna cosa entre ells, per la qual cosa els hi preguntaven si volien més intimitat: “Ja comença l’amor a la casa de Masterchef. M’encanta”, deia la Samantha Vallejo-Nájera. Ara bé, hi ha companys de la parella que no s’acaben de creure que la història sigui d’amor vertader: “Jo li he dit al Jokin que no s’enamori, que no sigui ximple. Per ella no sé si és entreteniment o estratègia i, sincerament, no posaria la mà en el foc. En canvi, crec que ell sí que està començant a sentir alguna cosa”.

#MasterChef10

"Eva a mí es una chica que me gusta, me parece una chica inteligente, guapa y un amor. Pero bueno, creo que tontea con los demás también así que yo me pongo aquí y si quiere venir pues estaré aquí" @jokinmchef10 #MasterChef10

Poc després, era el mateix Jokin qui deixava caure que sospita que ella podria estar aprofitant-se d’ell per guanyar minuts d’atenció en el programa: “A mi l’Eva m’agrada perquè és una noia intel·ligent, guapa i un amor. Ara bé, crec que també flirteja amb els altres, així que si vol venir aquí… doncs estaré aquí”.