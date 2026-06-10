Marta Torné ha publicat un vídeo al seu perfil d’Instagram que ha fet molta gràcia als seus seguidors. La presentadora d’Eufòria ha fet una confessió que demostra que forma part d’un col·lectiu molt concret de la societat, aquell que odia profundament les trucades telefòniques. Ets més de trucar per telèfon, d’enviar un àudio o d’escriure un missatge de WhatsApp? Ella té clar -i també deixa clar- que no suporta que la truquin, especialment per a casos que poden resoldre’s perfectament en un escrit.
“No em truqueu per telèfon“, engega en aquesta petició amb humor… i també molta veritat. “No soc una teleoperadora, no estic a la teva disposició les 24 hores per rebre el teu missatge. No estaré disponible per rebre’l quan tu vulguis. Jo estic accessible, no disponible“, ha deixat anar.
No li f gràcia llevar-se i veure que té set trucades perdudes perquè es preocupa: “Llavors truco espantada i l’altre em diu que volia preguntar-me si el dissabte portava una ampolla de vermut o de vi. Per a això em truques? Envia’m un Whatsapp! Així llegiré la pregunta i, quan pugui, et responc”, pregunta enfurismada en un vídeo que ha acompanyat d’unes flames perquè quedi encara més clara la seva postura.
I de tot això a defensar els àudios llargs: “I aquesta és una altra, que mira que és fàcil enviar un àudio. Hi ha gent que et demana que no li enviïs àudios perquè no tenen un minut per escoltar-lo. Doncs, noi, l’escoltes quan estiguis cagant. Però no, a trucar per telèfon i a molestar“, lamenta. I ha aprofitat per trucar un amic d’aquests anti-àudios que, com ella sospitava, no ha respost la trucada: “Què? Eh? No tens vergonya”, li ha retret.
Els fans de Marta Torné reaccionen al seu últim vídeo
Com era d’esperar, els fans de Marta Torné han reaccionat al vídeo que ha publicat amb un munt d’icones de riures. Els ha fet gràcia aquest vessant més còmic de la presentadora i, de fet, li han demanat obertament que faci més publicacions divertides com aquesta. “Ets la millor“, li han dit uns quants amb encara més icones d’aplaudiments.
La gran majoria s’ha posicionat com ella i han reconegut que tampoc no suporten rebre trucades: “Tal qual”, “Digues-ho”, “Gran frase la de estic accessible, no disponible“. D’altres han donat la cara i han reconegut que també són fans dels àudios com ella, aquestes persones que envien àudios “d’entre cinc i set minuts”.
Alguns dels amics de Marta Torné s’han sentit interpel·lats i li han preguntat directament, en els comentaris, si es referien a ells. Aquí també hi ha hagut retrets cap a ella: “Carinyo és que tu no envies àudios, fas audiopòdcasts amb paywall per a mecenes“.
Ara bé, també han sorgit defensors de les trucades de tota la vida. Per exemple? “A mi m’agraden més les trucades, les veig més personals que els missatges. I quina ansietat si no et responen el missatge!” o d’altres com “A la meva època, l’única opció era trucar. És més personal i, a més a més, que potser a la persona que et truca li agrada parlar amb tu“.