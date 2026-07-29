La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, es resigna. El que havia de ser el gran canvi, que va generar una gran inquietud al Ministeri de l’Interior i a la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat, ha quedat en via morta. De moment, el traspàs als Mossos d’Esquadra de la seguretat de ports, aeroports i fronteres ni hi és ni se l’espera. Així ho indica Parlon en una resposta parlamentària a una pregunta del PP, a la qual ha tingut accés el Món i en què demora sense termini atorgar als Mossos funcions integrals de policia en aquestes infraestructures.
“La Direcció General de la Policia recorda que, a hores d’ara, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra no exerceix competències en l’àmbit fronterer, dels ports i dels aeroports”, remarca la consellera en la seva resposta. “En conseqüència, la planificació operativa i la previsió d’efectius corresponents a aquestes funcions resten condicionades a una eventual atribució competencial“, explicita. És a dir, que ni tan sols s’ha fet una preparació logística per a un virtual traspàs que era un dels projectes que l’anterior conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena; el que era director general de la Policia en la seva època, Pere Ferrer, i l’excomissari en cap del cos Eduard Sallent.
Un acord que no es compleix
De fet, el traspàs estava negociat, tancat i previst per formalitzar-lo en la Junta de Seguretat prevista per al març del 2024. La reunió es va posposar per les eleccions i quan es va tornar a convocar la Junta, el desembre de 2024, l’acord havia caigut de l’ordre del dia, per a sorpresa dels impulsors de la iniciativa, és a dir, l’antiga direcció política d’Interior. La marxa enrere va sorprendre després dels ingents esforços per aprofitar una escletxa de l’acord de col·laboració en la Copa Amèrica i seguir la fórmula pactada pel ministeri amb la policia basca, l’Ertzaintza.
Dos mesos després, Parlon apuntava que els Mossos podrien començar el desplegament a ports i aeroports cap al setembre de 2025. Però, l’agenda no s’ha complert ni de bon tros, tot i que semblava que de facto es preparava el nou paper de la policia de la Generalitat en aquestes instal·lacions. Així, es va incrementar la plantilla a les comissaries del Prat en un 42% només entre el 2023 i el 2024, i hi va haver un increment similar a la comissaria de l’aeroport de Barcelona.
En tot cas, Parlon insinuava que no volia assumir de moment el desplegament per no deixar coixes altres unitats policials per manca d’agents i, en canvi, el ministre Fernando Grande-Marlaska va argumentar l’ajornament del traspàs per “les diferències de criteri”. El passat 8 de juliol, el president Salvador Illa, a preguntes del president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, també assegurava que no podia posar una data al traspàs. Ara, Parlon admet que s’ha posposat aquest traspàs per a una futura assumpció de competències. De fet, el passat mes de març Junts també va pactar amb el PSOE un traspàs de competències en immigració que no ha reeixit i que preveia ampliar el nombre de mossos per permetre el seu desplegament a ports, aeroports i fronteres.