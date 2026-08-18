La Sala Penal del Tribunal Suprem ha elaborat doctrina amb una treballada sentència sobre la possibilitat que un canvi de sexe anul·li una sentència condemnatòria prèvia per violència sobre la dona. La sentència dictada el passat 22 de juliol i comunicada aquest dimarts, de quinze pàgines i de la qual n’ha estat ponent el magistrat Julián Sánchez Melgar, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius que permetin anul·lar una condemna prèvia per violència de gènere sobre la dona que va ser “la seva exparella sentimental per fets comesos quan la el condemnat era un home a tots els efectes jurídics i legals”.
La resolució respon a un recurs interposat contra la sentència dictada pel Jutjat Penal número tres de Castelló, i ratificada per l’Audiència, que va condemnar a dues penes de 9 mesos de presó a l’home per violència contra la seva exparella i per violència domèstica sobre la seva filla de vuit anys. Els fets es van registrar el 20 d’abril de 2022, quan el condemnat es va presentar al domicili de la seva exparella en compliment del règim de visites amb la filla de vuit anys que tenien en comú.
Segons el relat especificat en la sentència, l’home va agafar el braç de la seva filla amb força amb la intenció de menyscabar la seva integritat física. Quan la mare va córrer a auxiliar-la, l’acusat li va propinar un grapat de cops de puny, cops i esgarrapades. La pena imposada va ser recorreguda pel condemnat davant el Suprem, tot al·legant que ja era una dona i no un home tal i com ho certificava la interlocutòria de canvi de sexe del Registre Civil de Castelló de l’1 de juny de 2023. Per tant, aquest canvi fàctic i legal impedia que fos condemnat per un delicte de violència de gènere sobre la seva exparella.
Sense efectes retroactius
Els magistrats, però, ponderen aquesta opinió i responen que el canvi de sexe no pot neutralitzar la condemna quan els fets, com és el cas, va passar quan l’autor era un home, segons les dades registrals. “Era un home a tots els efectes jurídics i legals”, sostenen. “El canvi de sexe no té efectes retroactius”, conclouen. Els fets són dels 20 d’abril de 2022 i el canvi formal de sexe és del juny de 2023. A més, apunten que la intenció del condemnat podia haver estat cometre un frau de llei, per estalviar-se la condemna, però que no hi ha prova “plena” de la intencionalitat tal i com recull la resolució de l’Audiència de Castelló.