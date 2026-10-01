La raó per la qual sempre camines al telèfon: el teu cervell cerca suplir la manca de retroalimentació visual

Totes tenim a la ment aquesta imatge: algú que no para de caminar amunt i avall mentre parla per telèfon. Potser és la teva parella, una companya de feina o fins i tot tu mateixa enmig d’una conversa intensa. Aquest hàbit, tan estès que gairebé el considerem una mania inofensiva, amaga una raó molt més profunda del que ens imaginem. I sí, el teu cervell és l’autèntic arquitecte d’aquest moviment.
Però, què passa realment dins del nostre cap quan ens posem a deambular sense voler? La ciència té una explicació que ho canviarà tot. No és només costum; és una estratègia gairebé inconscient per compensar una carència crucial que el telèfon ens imposa. I quan ho entenguis, veuràs aquest petit gest quotidià amb uns altres ulls.
La revelació és sorprenent: el nostre cervell cerca suplir la falta de retroalimentació visual. Quan parlem cara a cara, els gestos, les expressions facials i el llenguatge corporal de l’altra persona ens proporcionen una riquesa d’informació vital. Aquesta interacció constant alimenta la nostra ment, ajudant-nos a processar el que s’està dient i a respondre de manera adequada.
El psicòleg Ken Fogel, citat pel portal Direct Message News, ho explica amb claredat: «Parlar per telèfon manca d’aquesta retroalimentació visual». Aquesta absència genera una mena d’avorriment o buit d’estímuls en el cervell, que busca immediatament una sortida per omplir-lo. El moviment, el simple acte de caminar, es converteix en la solució imprescindible per equilibrar la balança.
La connexió oculta entre el cos i la ment
Aquesta necessitat de moure’ns no és una excentricitat, sinó una manifestació de la cognició corpòria, un concepte que subratlla la connexió inseparable entre el nostre cos i el nostre cervell. Les dues parts treballen conjuntament, influint-se mútuament en la nostra manera de pensar i parlar. El moviment no és només una conseqüència, sinó una eina activa per a la nostra funció cognitiva.
Un estudi clau va demostrar que quan intentem descriure alguna cosa de memòria, gesticular i moure’ns facilita enormement la comprensió i la fluïdesa del discurs. Si se’ns impedeix moure les mans o els peus, la nostra capacitat per expressar-nos es veu compromesa, resultant en un discurs menys coherent i més entretallat. (Sí, el cos pensa amb nosaltres, no només ens transporta).
A més, caminar mentre parlem per telèfon té un altre benefici ocult: ens ajuda a pensar i a parlar amb més claredat. Els gestos que fem, fins i tot quan ningú ens veu, són una extensió del nostre procés mental. Aquesta activació física sembla desbloquejar la nostra capacitat per organitzar idees i formular respostes més articulades. És un autèntic truc del nostre organisme.
El nostre cos no es mou per caprici quan parlem per telèfon. Està treballant en silenci, intentant compensar el que els nostres ulls no reben. És un recordatori potent de com la nostra biologia ens modela constantment.
Més enllà de l’avorriment: alliberament d’energia
Però hi ha una capa més profunda en aquesta explicació. Moure’s amunt i avall també pot ser una manera de descarregar energia o de gestionar el nerviosisme. És una resposta natural del cos davant una inquietud interna, ja sigui per la importància de la conversa o per la pròpia predisposició personal. Els experts asseguren que això no és gens dolent; al contrari, és una forma saludable de canalitzar aquestes sensacions.
Aquesta característica és especialment notable en persones amb TDAH, per a qui el moviment constant pot ser una estratègia imprescindible per mantenir la concentració i gestionar l’excés d’energia. El que per a alguns és un hàbit, per a d’altres és una necessitat vital per funcionar de manera òptima. Comprendre-ho ens ofereix una nova perspectiva sobre la diversitat humana.
El fet és que el nostre cervell no suporta el buit. Quan li neguem la retroalimentació visual que espera, immediatament posa en marxa un pla B. Moure’s no és només una opció; és la solució definitiva que troba per mantenir-se actiu, per ajudar-nos a pensar i a comunicar-nos millor. És una mostra més de la seva increïble capacitat d’adaptació.
Una nova mirada a un vell hàbit
La pròxima vegada que et trobis caminant amb el telèfon a la mà, pensa-hi. No estàs sent simplement “inquieta”; estàs participant en un complex procés mental i físic dissenyat per millorar la teva comunicació i la teva claredat de pensament. El teu cos, i el nostre, té una saviesa oculta que sovint subestimem. Aquest coneixement ens permet comprendre millor les nostres pròpies tendències i les dels qui ens envolten.
Entendre la raó darrere d’aquesta conducta tan comuna és un secret que transforma un hàbit quotidià en una finestra a la complexitat del nostre cervell. No és una mania, és pura neurociència en acció, una adaptació gairebé perfecta per optimitzar la nostra manera de funcionar en un món cada cop més digital. Ara ja ho saps, així que, la pròxima vegada, continuaràs caminant?