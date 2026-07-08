Ha passat més d’un any i mig des que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre en seu parlamentària a demanar al Ministeri de l’Interior una Junta de Seguretat a inicis del 2025 perquè els Mossos d’Esquadra assumeixin les competències de seguretat ciutadana i ordre públic als ports i aeroports catalans. Una decisió, que segons va dir el mateix Illa, s’emmarca en “els compromisos adquirits i per donar continuïtat a la feina feta pel govern” de Pere Aragonès. Malgrat això, i davant la pressió d’Esquerra Republicana, que vol que s’impulsi definitivament aquesta carpeta abans de l’agost, el president de la Generalitat rebutja donar una data aproximada per celebrar aquesta reunió i complir així el compromís adquirit a finals del 2024 i que també es recull en l’acord de pressupostos amb els republicans.
El president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, va exigir la setmana passada a Illa avenços en el control de ports i aeroports per part dels Mossos “abans de l’agost”. Ho va fer en la sessió de control de la setmana passada, i ho ha tornat a fer aquest dimecres, en una intervenció al ple del Parlament on ha retret a Illa el “to” de la setmana passada sobre aquesta qüestió, quan evitar respondre a la pregunta. “Quan la convocaran?”, li ha reclamat Jové, i ha recordat a Illa que incomplir els acords és “fallar al país”. “No pot ser que tremolin quan han de quadrar-se amb el PSOE”, li ha etzibat. Tot i la pressió dels republicans sobre aquest assumpte, la formació d’Oriol Junqueras no ha aconseguit cap mena de compromís per part del president. “No li puc donar data”, li ha respost Illa. L’únic que ha dit Illa sobre això és que manté el compromís que la Policia de la Generalitat assumeixin les competències en ports i aeroports.
L’assumpte de ve de lluny perquè el traspàs estava negociat per incloure’l en la Junta de Seguretat prevista el març del 2024, que es va haver de posposar per les eleccions, però l’assumpte va quedar fora de l’òrgan de coordinació entre els cossos i forces de seguretat catalans i estatals celebrada el desembre del 2024, ja amb Illa com a president. Després de la reunió, Illa va admetre davant el Parlament de Catalunya que l’anterior conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, havia deixat “llesta” la cessió de les competències, però va evitar argumentar per què no es va incloure aquesta carpeta en la Junta del desembre. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va al·legar que el traspàs de competències va quedar fora de l’ordre del dia per “diferències de criteri”, mentre que la consellera d’Interior, Núria Parlon, va insinuar que si no s’havia ratificat l’acord és perquè el Govern no veia clar assumir noves competències amb una plantilla que consideren curta. “Volem competències, però necessitem agents”, va dir Parlon, que va afegir: “No podem retirar agents d’altres tasques per prestar un pitjor servei”.
Una traspàs de competències que el Govern ha anat endarrerint
De fet, Parlon va assegurar el febrer del 2025 que els Mossos podrien assumir el control d’aquestes infraestructures a partir del setembre de l’any passat, i va qualificar la data de “raonable”. “Necessitem una mica de temps per preparar l’estructura”, va defensar la consellera, que va remarcar que feien falta més agents per assumir les competències de ports i aeroports. Malgrat haver fixat el setembre com una data “raonable”, Núria Parlon es va desdir mesos després i al maig en una entrevista a La Vanguardia va assegurar que el traspàs “potser es demora una mica més”, però ja no va voler fixar cap data. “S’hi està treballant sense un calendari tancat tot i que es van donar diferents dates”, va dir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al juny de l’any passat durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. I així fins aquest dimecres, quan Illa ha insistit que no pot donar cap data per a una reunió de la Junta de Seguretat que doni llum verda a aquest traspàs.