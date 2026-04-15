El president del grup parlamentari d’Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la creació de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) per donar al Govern un paper determinant en la presa de decisions sobre les grans infraestructures, com ara ports i aeroports. Illa, que recentment va mantenir una trobada amb el ministre de Trasposts, ha respost que l’acord sobre aquesta qüestió es tancarà en “un horitzó bastant immediat”. “Garantirem la presència del Govern en la presa de decisions, planificació i governança de les grans infraestructures de transport a Catalunya”, ha resumit.
Jové ha recordat a Illa durant la sessió de control al Parlament que l’AAC forma part de l’acord d’investidura, i ha reclamat al Govern avançar en aquesta carpeta i ha advertit Illa que “els avenços en sobirania donen sentit a la legislatura” i que es concreten guanyant espais de decisió. El diputat republicà ha afirmat que Catalunya mai no ha participat en la governança dels anomenats aeroports d’interès general, independentment de la seva titularitat, i que l’AAC permetria a la Generalitat “tenir un paper determinant” en la presa de decisions sobre els aeroports catalans.
Illa ha considerat “imprescindible i essencial” comptar amb infraestructures potents i planificar-ne el creixement per continuar generant prosperitat compartida, i ha dit que és important que el Govern pugui participar des de la proximitat i el coneixement de la realitat catalana. El Govern va aprovar al Consell Executiu del 7 de gener del 2026 impulsar la creació de l’AAC per dotar Catalunya d’una estructura pròpia per promoure polítiques en qüestions vinculades amb el desenvolupament aeroportuari i per planificar, ordenar i projectar el sistema aeroportuari a llarg termini.
ERC exigeix la presència de Mossos a ports i aeroports
A més, la diputada republicana Laia Cañigueral ha retret al Govern que no hagi acabat la feina amb el traspàs de les competències de ports i aeroports als Mossos d’Esquadra, un aspecte clau per a “l’ambició nacional del país”. “Estaven negociades per la Junta de Seguretat prevista el març del 2024 que es va haver de posposar per les eleccions”, ha recordat, i ha retret a l’executiu d’Illa que “deixés perdre les competències” a la Junta celebrada el desembre del 2024. Així mateix, ha recordat que Illa es va comprometre al Parlament a celebrar una nova Junta a principis del 2025 per signar el traspàs.
“Lluny d’aconseguir noves competències, en els últims mesos hem patit un retrocés i estem preocupats pel procés d’espanyolització en la seguretat”, ha denunciat, i ha reclamat a l’executiu d’Illa que “defensi el país, planti cara al govern espanyol i compleixi el compromís del president”. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el compromís del Govern és reforçar el paper de la Policia de la Generalitat amb més competències i ha afirmat que s’està treballant per fer efectiu el traspàs amb garanties: “Volem una policia de Catalunya amb més competències, però també per exercir-les amb la màxima diligència i eficàcia”. En aquest sentit, Parlon ha fet referència a l’increment de la plantilla amb 25.000 agents com a condició indispensable per assumir les competències de seguretat a ports i aeroports.