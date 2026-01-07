El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació definitiva d’un nou organisme que s’encarregarà de coordinar la veu de la Catalunya en tot allò que té a veure amb el sistema aeroportuari del país. En un comunicat, l’executiu de Salvador Illa concreta que l’empresa Aeroports Públics de Catalunya SLU coordinarà un comitè tècnic que impulsarà la nova Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC). El nou organisme, que haurà de validar el Parlament, no substitueix Aena ni assumeix la gestió directa del Prat, però permetrà a Catalunya “aplicar un criteri únic” i “supervisar les competències” de la Generalitat en aquest àmbit, segons ha detallat la portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque. La consellera portaveu de l’executiu remarca que el nou ens públic estarà “plenament operatiu” l’1 de gener del 2027.
El nou organisme, per tant, no atribueix més competències al Govern ni podrà decidir aspectes claus com l’ampliació de l’Aeroport del Prat, però uneix les competències catalanes que sí que hi figuren a l’Estatut, actualment disperses en diferents departaments. En tot cas, des del Govern també defensen que aquesta nova estratègia unificadora els permetrà tenir “més capacitat” a l’hora de decidir aspectes clau, com l’elaboració del Document de Regulació Aeroportuària (DORA), la planificació de les inversions i projectes que Aena redacta cada cinc anys. “Tindrem una agència, un operador especialitzat que podrà tenir aquest diàleg que, fins ara, l’Aeroport de Catalunya no podia tenir”, ha dit Penque en un moment clau pel debat sobre l’ampliació. “L’AAC ens ha de permetre tenir un model aeroportuari de país ben integrat en el territori i amb veu pròpia des de Catalunya en diàleg amb els diferents organismes, com pot ser Aena o entitats de la UE”, ha insistit la consellera. .
A efectes pràctics, el nou organisme pretén agilitzar la gestió de les competències que sí que gestiona Catalunya, com la coordinació dels aeroports petits del país o influir en decisions mediambientals. L’AAC centralitzarà el paper de la Generalitat en matèria aeroportuària i permetrà, segons l’opinió del Govern, tenir més incidència política en les grans decisions d’Aena. Penque creu que fins ara hi havia un sistema “fragmentat” i “sense una visió global” de país, aspectes que haurien de canviar amb el nou ens públic.
Modificació de la llei
La comissió tècnica que es crearà en 30 dies ha de servir per crear aquest organisme públic a través de la modificació de la Llei 14/2009, que permetrà que aquest nou organisme tingui eina jurídica pròpia. Comptarà amb un consell de govern dirigit pel titular d’infraestructures de la Generalitat de cada moment i tretze vocalies, que també s’escolliran des de Catalunya. En el moment que estigui constituir, a inicis del 2027, la nova Autoritat Aeroportuària de Catalunya serà l’”eix central” de l’estratègia del sistema aeroportuari català, conclouen a l’executiu.