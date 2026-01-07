El Govern de la Generalitat ha aprobado la creación definitiva de un nuevo organismo que se encargará de coordinar la voz de Cataluña en todo lo relacionado con el sistema aeroportuario del país. En un comunicado, el ejecutivo de Salvador Illa concreta que la empresa Aeroports Públics de Catalunya SLU coordinará un comité técnico que impulsará la nueva Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC). El nuevo organismo, que deberá validar el Parlament, no sustituye a Aena ni asume la gestión directa de El Prat, pero permitirá a Cataluña “aplicar un criterio único” y “supervisar las competencias” de la Generalitat en este ámbito, según ha detallado la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque. La consejera portavoz del ejecutivo remarca que el nuevo ente público estará «plenamente operativo» el 1 de enero de 2027.

El nuevo organismo, por tanto, no atribuye más competencias al Govern ni podrá decidir aspectos clave como la ampliación del Aeropuerto de El Prat, pero une las competencias catalanas que sí figuran en el Estatuto, actualmente dispersas en diferentes departamentos. En todo caso, desde el Govern también defienden que esta nueva estrategia unificadora les permitirá tener “más capacidad” a la hora de decidir aspectos clave, como la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), la planificación de las inversiones y proyectos que Aena redacta cada cinco años. «Tendremos una agencia, un operador especializado que podrá tener este diálogo que, hasta ahora, el Aeropuerto de Cataluña no podía tener», ha dicho Paneque en un momento clave para el debate sobre la ampliación. «La AAC nos debe permitir tener un modelo aeroportuario de país bien integrado en el territorio y con voz propia desde Cataluña en diálogo con los diferentes organismos, como puede ser Aena o entidades de la UE», ha insistido la consejera.

La consejera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa | Bernat Vilaró (ACN)

A efectos prácticos, el nuevo organismo pretende agilizar la gestión de las competencias que sí gestiona Cataluña, como la coordinación de los pequeños aeropuertos del país o influir en decisiones medioambientales. La AAC centralizará el papel de la Generalitat en materia aeroportuaria y permitirá, según la opinión del Govern, tener más incidencia política en las grandes decisiones de Aena. Paneque cree que hasta ahora había un sistema “fragmentado” y “sin una visión global” de país, aspectos que deberían cambiar con el nuevo ente público.

Modificación de la ley

La comisión técnica que se creará en 30 días debe servir para crear este organismo público a través de la modificación de la Ley 14/2009, que permitirá que este nuevo organismo tenga herramienta jurídica propia. Contará con un consejo de gobierno dirigido por el titular de infraestructuras de la Generalitat de cada momento y trece vocalías, que también se elegirán desde Cataluña. En el momento que esté constituido, a inicios de 2027, la nueva Autoritat Aeroportuària de Catalunya será el “eje central” de la estrategia del sistema aeroportuario catalán, concluyen en el ejecutivo.