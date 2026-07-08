Ha pasado más de un año y medio desde que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se comprometió en sede parlamentaria a solicitar al Ministerio del Interior una Junta de Seguridad a inicios de 2025 para que los Mossos d’Esquadra asuman las competencias de seguridad ciudadana y orden público en los puertos y aeropuertos catalanes. Una decisión, que según dijo el mismo Illa, se enmarca en «los compromisos adquiridos y para dar continuidad al trabajo realizado por el gobierno» de Pere Aragonès. A pesar de esto, y ante la presión de Esquerra Republicana, que quiere que se impulse definitivamente este expediente antes de agosto, el presidente de la Generalitat se niega a dar una fecha aproximada para celebrar esta reunión y cumplir así el compromiso adquirido a finales de 2024 y que también se recoge en el acuerdo de presupuestos con los republicanos.

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, exigió la semana pasada a Illa avances en el control de puertos y aeropuertos por parte de los Mossos «antes de agosto». Lo hizo en la sesión de control de la semana pasada, y lo ha vuelto a hacer este miércoles, en una intervención en el pleno del Parlamento donde ha reprochado a Illa el «tono» de la semana pasada sobre esta cuestión, al evitar responder a la pregunta. «¿Cuándo la convocarán?», le ha reclamado Jové, y ha recordado a Illa que incumplir los acuerdos es «fallar al país». «No puede ser que tiemblen cuando deben cuadrarse con el PSOE», le ha espetado. A pesar de la presión de los republicanos sobre este asunto, la formación de Oriol Junqueras no ha conseguido ningún tipo de compromiso por parte del presidente. «No le puedo dar fecha», le ha respondido Illa. Lo único que ha dicho Illa sobre esto es que mantiene el compromiso de que la Policía de la Generalitat asuma las competencias en puertos y aeropuertos.

El asunto viene de lejos porque el traspaso estaba negociado para incluirlo en la Junta de Seguridad prevista en marzo de 2024, que se tuvo que posponer por las elecciones, pero el asunto quedó fuera del órgano de coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad catalanes y estatales celebrada en diciembre de 2024, ya con Illa como presidente. Después de la reunión, Illa admitió ante el Parlamento de Cataluña que el anterior consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, había dejado “lista” la cesión de las competencias, pero evitó argumentar por qué no se incluyó este expediente en la Junta de diciembre. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alegó que el traspaso de competencias quedó fuera del orden del día por «diferencias de criterio», mientras que la consejera de Interior, Núria Parlon, insinuó que si no se había ratificado el acuerdo es porque el Gobierno no veía claro asumir nuevas competencias con una plantilla que consideran corta. “Queremos competencias, pero necesitamos agentes”, dijo Parlon, que añadió: «No podemos retirar agentes de otras tareas para prestar un peor servicio».

El presidente de la Generalitat Salvador Illa y la consejera de Interior Núria Parlon / ACN-Jordi Bedmar

Un traspaso de competencias que el Govern ha ido retrasando

De hecho, Parlon aseguró en febrero de 2025 que los Mossos podrían asumir el control de estas infraestructuras a partir de septiembre del año pasado, y calificó la fecha de «razonable». «Necesitamos un poco de tiempo para preparar la estructura», defendió la consejera, que remarcó que hacían falta más agentes para asumir las competencias de puertos y aeropuertos. A pesar de haber fijado septiembre como una fecha “razonable”, Núria Parlon se retractó meses después y en mayo en una entrevista a La Vanguardia aseguró que el traspaso “quizás se demora un poco más”, pero ya no quiso fijar ninguna fecha. «Se está trabajando sin un calendario cerrado aunque se dieron diferentes fechas», dijo la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en junio del año pasado durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. Y así hasta este miércoles, cuando Illa ha insistido en que no puede dar ninguna fecha para una reunión de la Junta de Seguridad que dé luz verde a este traspaso.