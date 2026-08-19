José Ruiz, entrenador: «A los 60, planchas de 20/40 segundos y combina con sentadillas para un abdomen fuerte»

¿Te has obsesionado alguna vez con las planchas?

¿Crees que aguantar más tiempo asegura un abdomen de acero? Si tu respuesta es sí, quizás te estás poniendo en un riesgo innecesario.

Porque, amiga, eso que siempre hemos creído que era el camino rápido hacia un vientre fuerte, puede ser en realidad una auténtica trampa para nuestro cuerpo. Especialmente, si ya has cumplido los 60 años. Y aquí es donde entra en juego la sabiduría que casi nadie conoce.

El secreto lo revela un verdadero experto, José Ruiz, entrenador personal y CEO de Malagaentrena. Su sentencia es clara y definitiva: «A los 60, es preferible hacer planchas de 20/40 segundos y combinar con otros ejercicios; el abdomen también se fortalece con sentadillas y remos».

Así de simple, así de revelador. Ruiz nos advierte que las planchas, aunque populares, no son para todos. (Sí, nosotros también alucinamos). Estos ejercicios isométricos generan una presión interna considerable a nivel capilar. Si padeces hipertensión o diabetes, es mejor que las evites. Es un error masivo que muchos cometen sin saberlo.

La Verdad Oculta de las Planchas Isométricas

La plancha abdominal es una herramienta potente para fortalecer el core y enseñar al tronco a resistir movimientos. Nos ayuda a mantenernos firmes frente a cargas externas. Pero la pregunta del millón es: ¿cuánto tiempo debe durar? Y, sobre todo, ¿es suficiente solo con este ejercicio para conseguir un abdomen de hierro?

La respuesta de José Ruiz es contundente. El vientre firme no reside en desafiar la gravedad hasta el desmayo. De hecho, el experto hace una advertencia crucial: «Hacer planchas con 60 años dependerá de cómo hayas llegado a esa edad y del nivel que tengas. Si llegas con hipertensión o diabetes, mejor no hacer planchas, porque son ejercicios isométricos que generan mucha presión interna a nivel capilares».

Mi consejo es claro: antes de lanzarte al suelo, revisa tu historial médico. Tu salud es lo más importante.

El segundo error fatal es la hiperfijación temporal. Creer que aguantar más tiempo te dará mejores resultados es una ilusión. La funcionalidad no entiende de cronómetros. Ruiz es clarísimo: «Una persona puede aguantar una plancha durante varios minutos y no tener un core especialmente funcional si pierde el control cuando debe levantar una carga, caminar con peso o moverse con estabilidad». Es un secreto revelado que cambiará tu rutina.

¿Su recomendación? Priorizar planchas más cortas, de 20 a 40 segundos, con una buena tensión y una técnica impecable. Y aquí viene el truco definitivo: combinarlas con otros ejercicios. Si puedes prolongar una plancha sin dificultad, tiene más sentido aumentar su complejidad que sumar minutos sin fin.

Más allá de la plancha: el movimiento global de tu abdomen

Uno de los grandes errores que arrastramos en nuestras rutinas es pensar que el cuerpo es un puzle de piezas aisladas. Que para esculpir una zona hay que trabajarla de forma independiente. «Para mejorar una zona concreta no es necesario entrenarla constantemente de forma aislada», advierte Ruiz. La realidad anatómica es mucho más integradora y, por suerte, también más divertida.

La plancha, sí, fortalece el core y mejora la estabilidad del tronco. Pero no garantiza un abdomen marcado. De la misma manera que hacer cientos de ejercicios de brazos no elimina la grasa de esa zona. El abdomen trabaja en equipo cada vez que nos movemos de forma global. Esto es imprescindible de entender para un abdomen fuerte y funcional.

Un abdomen fuerte se desarrolla también con sentadillas, pesos muertos, remos, ejercicios unilaterales, transportes de cargas y movimientos donde el tronco debe estabilizar el cuerpo. Para empezar, no se necesitan rutinas espectaculares. Una base sólida con sentadillas adaptadas, puente de glúteo, remo, empujes, ejercicios de core y caminatas puede producir mejoras enormes.

Incluso Jennifer Aniston, a sus 57 años, entrena el abdomen con planchas combinadas. Eugenia Martínez de Irujo, a la misma edad, prefiere pasear a sus perros y caminar. Oscar Ares, un traumatólogo de referencia, sentencia: «Si quieres llegar bien a los 70 años, moverte y ser independiente, necesitas empezar a trabajar tus músculos desde los 50». Y Madonna, a los 68, ya no hace camas elásticas, pero sigue con bici y circuitos de alta intensidad.

Se trata de entender el movimiento a partir de los 50 o 60 años como lo que realmente es: una inversión de futuro. Una inversión en nuestro metabolismo, en nuestros huesos, en la postura, en la autonomía y en la calidad de vida.

La decisión inteligente para tu cuerpo

No dejes que un error común te frene o ponga en riesgo tu salud. La clave consiste en adaptar cada ejercicio al nivel de cada persona. Una principiante puede hacer la plancha apoyando las rodillas o sobre una superficie elevada. Alguien con experiencia puede introducir variantes más exigentes. Ambas están entrenando correctamente si el estímulo encaja con su capacidad.

Ahora ya sabes lo que el 90% ignora. Has obtenido el conocimiento secreto para proteger tu cuerpo y hacer tu entrenamiento más inteligente, más eficaz. Tomar decisiones informadas es tu poderoso secreto para vivir mejor y con más plenitud.

¿Y tú, ya has revisado tu rutina de entrenamiento?