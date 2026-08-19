José Ruiz, entrenador: «Als 60, planxes de 20/40 segons i combini amb esquats per a un abdomen fort»

T’has obsessionat alguna vegada amb les planxes?
Creus que aguantar més temps assegura un abdomen d’acer? Si la teva resposta és sí, potser t’estàs posant en un risc innecessari.
Perquè, amiga, allò que sempre hem cregut que era el camí ràpid cap a un ventre fort, pot ser en realitat una autèntica trampa per al nostre cos. Especialment, si ja has complert els 60 anys. I aquí és on entra en joc la saviesa que gairebé ningú coneix.
El secret el desvela un expert de debò, José Ruiz, entrenador personal i CEO de Malagaentrena. La seva sentència és clara i definitiva: «Als 60, és preferible fer planxes de 20/40 segons i combinar amb altres exercicis; l’abdomen també es forteix amb esquats i rems».
Així de simple, així de revelador. Ruiz ens adverteix que les planxes, tot i ser populars, no són per a tothom. (Sí, nosaltres també al·lucinem). Aquests exercicis isomètrics generen una pressió interna considerable a nivell capil·lar. Si pateixes hipertensió o diabetis, és millor que les evitis. És un error massiu que molts cometen sense saber-ho.
La Veritat Oculta de les planxes Isomètriques
La planxa abdominal és una eina potent per enfortir el core i ensenyar el tronc a resistir moviments. Ens ajuda a mantenir-nos fermes davant de càrregues externes. Però la pregunta del milió és: quant de temps ha de durar? I, sobretot, n’hi ha prou només amb aquest exercici per aconseguir un abdomen de ferro?
La resposta de José Ruiz és contundent. El ventre ferm no resideix en desafiar la gravetat fins al desmai. De fet, l’expert fa una advertència crucial: “Fer planxes amb 60 anys dependrà de com hagis arribat a aquesta edat i del nivell que tinguis. Si arribes amb hipertensió o diabetis, millor no fer planxes, perquè són exercicis isomètrics que generen molta pressió interna a nivell capil·lars”.
El meu consell és clar: abans de llançar-te al terra, revisa el teu historial mèdic. La teva salut és el més important.
El segon error fatal és la hiperfixació temporal. Creure que aguantar més temps et donarà millors resultats és una il·lusió. La funcionalitat no entén de cronòmetres. Ruiz és claríssim: “Una persona pot aguantar una planxa durant diversos minuts i no tenir un core especialment funcional si perd el control quan ha d’aixecar una càrrega, caminar amb pes o moure’s amb estabilitat”. És un secret revelat que canviarà la teva rutina.
La seva recomanació? Prioritzar planxes més curtes, de 20 a 40 segons, amb una bona tensió i una tècnica impecable. I aquí ve el truc definitiu: combinar-les amb altres exercicis. Si pots prolongar una planxa sense dificultat, té més sentit augmentar-ne la complexitat que sumar minuts sense fi.
Més enllà de la plancha: el moviment global del teu abdomen
Un dels grans errors que arrosseguem en les nostres rutines és pensar que el cos és un puzle de peces aïllades. Que per esculpir una zona cal treballar-la de forma independent. “Per millorar una zona concreta no cal entrenar-la constantment de forma aïllada”, adverteix Ruiz. La realitat anatòmica és molt més integradora i, per sort, també més divertida.
La planxa, sí, enforteix el core i millora l’estabilitat del tronc. Però no garanteix un abdomen marcat. De la mateixa manera que fer centenars d’exercicis de braços no elimina el greix d’aquesta zona. L’abdomen treballa en equip cada vegada que ens movem de forma global. Això és imprescindible d’entendre per un abdomen fort i funcional.
Un abdomen fort es desenvolupa també amb esquats, pesos morts, rems, exercicis unilaterals, transports de càrregues i moviments on el tronc ha d’estabilitzar el cos. Per començar, no calen rutines espectaculars. Una base sòlida amb esquats adaptats, pont de gluti, rem, empentes, exercicis de core i caminades pot produir millores enormes.
Fins i tot Jennifer Aniston, als seus 57 anys, entrena l’abdomen amb planxes combinades. Eugenia Martínez de Irujo, a la mateixa edat, prefereix passejar els seus gossos i caminar. Oscar Ares, un traumatòleg de referència, sentencia: “Si vols arribar bé als 70 anys, moure’t i ser independent, necessites començar a treballar els teus músculs des dels 50”. I Madonna, als 68, ja no fa llits elàstics, però segueix amb bici i circuits d’alta intensitat.
Es tracta d’entendre el moviment a partir dels 50 o 60 anys com el que realment és: una inversió de futur. Una inversió en el nostre metabolisme, en els nostres ossos, en la postura, en l’autonomia i en la qualitat de vida.
La decisió intel·ligent per al teu cos
No deixis que un error comú et freni o posi en risc la teva salut. La clau consisteix a adaptar cada exercici al nivell de cada persona. Una principiant pot fer la planxa recolzant els genolls o sobre una superfície elevada. Algú amb experiència pot introduir variants més exigents. Ambdues estan entrenant correctament si l’estímul encaixa amb la seva capacitat.
Ara ja saps el que el 90% ignora. Has obtingut el coneixement secret per protegir el teu cos i fer el teu entrenament més intel·ligent, més eficaç. Prendre decisions informades és el teu poderós secret per viure millor i amb més plenitud.
I tu, ja has revisat la teva rutina d’entrenament?