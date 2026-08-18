L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell no se n’ha estat de criticar la crisi política interna a ERC que ha generat el cas Marc Puigtió. És a dir, el ja excap de llista per Girona, del sector junquerista, que s’ha retirat després de la filtració d’uns àudios on conversava amb entusiasme i crítica a la formació, amb un influencer d’extrema dreta. Forcadell, en declaracions a la premsa abans de celebrar un acte de record a l’expresidenta d’Òmnium Cultural, a la 58na edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), ha carregat els neulers sobre el cas.
“A mi em va saber molt greu tot el que va passar a Girona, perquè ha fet mal al partit, ha fet mal a la gent i ha fet mal a la prestigi d’Esquerra, evidentment”, ha resumit l’expresidenta de l’ANC durant el primer d’Octubre des de Prada, el Conflent. Tot i això, ha contextualitzat que la seva opinió és només “com a militant” perquè ja no està a la direcció d’ERC. Tot i que Forcadell va participar en un manifest de líders històrics dels republicans com Joan Manuel Tresseras, Joan Puigcercós o Josep Huguet que demanaven el vot per Nova Esquerra Nacional (NEN) opositors a Militància Decidim, plataforma electoral d’Oriol Junqueras.
I l’amnistia…?
Per altra banda, Forcadell s’ha mostrat resignada a l’espera de la seva aplicació de l’amnistia. “Estem pendents ara del que digui el Tribunal Constitucional”, ha remarcat. En aquest sentit, creu que el Tribunal Constitucional li donarà la raó així com la resta de condemnats que van estar a la presó tot i no estar condemnats per malversació. Si bé raona que el TC avalàr l’amnista recorda que “el problema, com sempre, serà el Suprem que es negarà a aplicar-la com ha fet fins ara”.
“Jo no estic inhabilitada perquè jo no tenia malversació, per tant no estic inhabilitada, però continuo sent una delinqüent i tenint antecedents penals”, ha asseverat. “Però, evidentment, tot depèn del Suprem i, evidentment, amb aquest Tribunal que l’únic que li importa és la unitat d’Espanya i que l’únic que menys li importa és la justícia, suposo que posarà totes les traves possibles per no aplicar-la”, ha sentenciat.