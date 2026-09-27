Sense sorpreses. La Sala Penal del Tribunal Suprem ha confirmat l’absolució de l’empresa Defex, la societat estatal espanyola d’armes i municions, dels delictes de corrupció en les transaccions comercials internacionals i de blanqueig de capitals. És la trama investigada per adjudicacions del govern del Camerun entre 2005 i 2013 a canvi de comissions i suborns a autoritats i funcionaris per al subministrament de material de defensa i seguretat.
Dues sentències per dos recursos diferenciats, que sumen 55 pàgines i a les quals ha tingut accés El Món, que han tingut com a ponent Manuel Marchena, que, de fet, tenia poc marge per modificar l’absolució, després de la confirmació de la sentència d’instància per part de la sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional. La resolució també confirma la condemna de l’exdirector comercial de Defex i del president de la subcontractista Aresa Marine S.L. a dos anys de presó per un delicte de corrupció en les transaccions comercials internacionals en els negocis, amb l’atenuant de dilacions indegudes.
Precisament, aquesta societat sí que s’ha vist beneficiada per la sentència del Suprem amb el benentès que li ha estimat el recurs i n’ha declarat l’absolució, tot deixant sense efecte la pena de multa de 2 anys, amb una quota diària de 30 euros que se li havia imposat. La sentència tanca un dels escàndols de l’empresa DEFEX, la gran empresa estatal d’armament que va haver de ser liquidada pel govern de Pedro Sánchez arran dels escàndols de corrupció que l’assetjaven. Ara encara queden pendents de jutjar els casos d’Angola i Aràbia Saudita. De fet, encara no tenen ni data.
Una providencial carambola legal
L’absolució per part de l’Audiència Nacional es va argumentar en base una carambola legal i gràcies a la reforma del Codi Penal de 2015, auspiciada pel govern espanyol del PP, que va introduir la responsabilitat penal a les societats mercantils de caràcter estatal, a la que l’empresa s’hi va poder acollir. D’aquesta manera, la tercera instància del Suprem ha tornat a avalar que l’empresa semipública d’armament i seguretat, de la qual és majoritàriament propietària la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI), hagi estat absolta dels delictes de suborn, tràfic d’influències, falsedat documental, malversació i blanqueig de capitals.
La sentència no toca ni una coma dels fets provats en primera i segona instància. És a dir, el tribunal considera provats els regals que es feien als militars camerunesos responsables de la compra del material o a les seves parelles, com ara operacions de cirurgia estètica, mobles, regals o viatges a Barcelona. Tot i acreditar-se aquests regals, els magistrats raonen que no hi pot haver malversació de fons públics perquè els suborns es van pagar a través d’un banc privat o a través de subcontractistes. És més, entenen que no hi podia haver responsabilitat penal de l’empresa perquè els pagaments es van fer entre els anys 2005 i el setembre de 2014, just abans de l’entrada en vigor l’any 2015 de la reforma que va introduir “l’extensió del règim de responsabilitat penal a les societats mercantils estatals”.
Comissions, suborns i operacions d’estètica
Defex va ser acusada d’obtenir adjudicacions del Govern del Camerun, entre el 2005 i el 2013, a canvi de comissions i suborns a autoritats i funcionaris per al subministrament de material de defensa i seguretat. La sentència del Suprem confirma l’absolució de l’empresa i condemna dos anys de presó al seu exdirector comercial Manuel Iglesias-Sarriá, per un delicte de corrupció en les transaccions comercials internacionals amb l’aplicació de l’atenuant de dilacions indegudes, però l’absol dels delictes de falsedat documental, malversació de cabals públics i de blanqueig de capitals, que podien haver suposat 7 anys més de presó. La sentència també manté la pena de dos anys, a Óscar López i Salvadó, president de la subcontractista Aresa, que també va ser condemnat pel mateix delicte de corrupció. Però absol l’empresa.