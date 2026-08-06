Marc Puigtió ha comunicat aquest dijous la seva decisió de renunciar com a cap de llista d’Esquerra Republicana a les pròximes eleccions municipals a Girona. La formació d’Oriol Junqueras no ha trigat a reaccionar, i minuts després ha emès un comunicat per girar full respecte de l’etapa de Puigtió, però amb la incògnita de qui serà ara l’alcaldable de les eleccions municipals del 2027 a Girona. El partit republicà ha manifestat que “respecta i valora” la decisió de Puigtió, com també el “compromís, la generositat i el sentit de la responsabilitat que ha demostrat” després del sisme polític que han provocat els àudios publicats per un jove vinculat a Vox que gestiona el perfil d’Instagram Girona Perduda.
Amb el pas al costat de l’alcaldable junquerista, Esquerra dona per iniciada una nova etapa a la capital gironina que, asseguren, s’afronta amb “determinació, unitat i la voluntat de continuar construint una alternativa sòlida”. La formació, a més, ha subratllat la necessitat de situar el projecte per sobre de les individualitats: “Les persones passen, però els projectes que treballen honestament pel bé comú continuen”. En aquest sentit, reafirmen el seu compromís de continuar treballant al costat de la ciutadania.
El president de la Federació Regional d’Esquerra Girona, Pau Presas, ha situat la renúncia en el marc del retiment de comptes. “Quan hi ha errors cal assumir responsabilitats, sobretot pel compromís que tenim amb els veïns i veïnes”, ha defensat. Així mateix, Presas ha detallat que el nou trajecte a Girona es farà “des del consens i amb l’únic objectiu de contribuir a seguir millorant la ciutat i la capital de la nostra demarcació, des de tots els àmbits on correspongui”.
“Inflexibles amb l’extrema dreta”
Paral·lelament, el dirigent republicà ha volgut deixar clara la línia vermella de la formació: “Des d’Esquerra seguirem sent totalment inflexibles amb l’extrema dreta, perquè està en joc la salut democràtica del nostre país”. Per la seva banda, el president de la Secció Local d’Esquerra Girona, Salva Romero, ha fixat el full de ruta per als pròxims mesos. Romero ha explicat que la prioritat de la secció local serà “reforçar el projecte, recuperar totes les confiances necessàries i construir una proposta encara més àmplia, sòlida i guanyadora al servei de tots els gironins i gironines”.