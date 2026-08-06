El fins ara alcaldable d’Esquerra Republicana a Girona, Marc Puigtió, ha fet un pas al costat i ha renunciat a liderar la candidatura dels republicans a la ciutat per al 2027. La decisió arriba després de la filtració d’una conversa privada amb un creador de contingut proper a Vox en què l’alcaldable junquerista admetia, entre altres coses, la seva intenció de “fotre fora” els crítics del partit a la ciutat. La conversa és de fa mesos, però s’ha filtrat ara, un fet que ha portat Puigtió a plegar al·legant motius de “dignitat i responsabilitat”. En declaracions a l’ACN, el fins ara candidat avalat per la direcció d’Oriol Junqueras ha admès haver comès un “error greu” del qual n’assumeix tota la responsabilitat. Tanmateix, ha volgut posar el focus en la gravetat i la “normalització” d’aquestes pràctiques en l’esfera política, la dinàmica de “gravar, editar i difondre converses privades” per desgastar l’adversari.
Puigtió ha justificat la seva sortida assegurant que el projecte del partit de Junqueras a la capital gironina està per sobre de qualsevol nom i que continuar hauria estat un exercici de poc rigor: “No vaig assumir el repte per aferrar-me a una cadira”. Malgrat lamentar el desenllaç, el dirigent assegura marxar amb la “tranquil·litat” de no haver mirat cap a una altra banda en un moment de crisi: “Perquè el projecte és més important que jo, crec que el més honest és deixar aquesta responsabilitat”. La decisió de l’alcaldable junquerista es produeix l’endemà que la responsable de compliment d’ERC, Mireia Ingla, decidís actuar d’ofici i obrir un expedient al fins avui candidat d’ERC a l’alcaldia de Girona. L’objectiu de l’acció iniciada per l’advocada i exalcaldessa de Sant Cugat és “analitzar els fets i determinar, si escau, les responsabilitats corresponents”.
L’expedient va arribar després que el mateix Marc Puigtió enviés una carta a la militància demanant “disculpes sinceres”, però on mostrava la seva disposició de seguir al capdavant de la candidatura. Així, va fer una crida als militants republicans a no alimentar “més confrontacions ni reobrir ferides”. “Vull contribuir a un projecte compartit, fort i cohesionat, que sumi més persones, que creixi i que estigui plenament al servei de Girona i de la seva ciutadania”, va defensar vint-i-quatre hores abans de renunciar a liderar la llista dels republicans a la capital gironina. Amb la renúncia de Puigtió com a cap de llista –tot i que manté la militància al partit–, ERC obrirà ara un nou procés per designar el candidat a les municipals del 2027, mentre que la plataforma Moviment Gironí celebrarà una assemblea al setembre per decidir el seu futur.
ERC gira full a l’etapa de Puigtió sense relleu
Després de la decisió de Puigtió, Esquerra Republicana ha obert una etapa de reconstrucció a la secció local per redibuixar la seva estratègia de cara a les pròximes eleccions municipals del 2027. La formació republicana ha agraït el seu sentit de la responsabilitat i ha admès, en paraules del president de la Federació Regional, Pau Presas, que “quan hi ha errors cal assumir responsabilitats”. Després d’aquest pas al costat, ERC vol deixar enrere els personalismes i focalitzar la seva proposta en el projecte. Així, busca refer el seu espai a la capital gironina “des del consens” i amb l’objectiu de “recuperar confiances”, segons ha destacat el president de la Secció Local, Salva Romero, tot reafirmant la seva determinació de mantenir-se “inflexibles amb l’extrema dreta” en aquesta nova fase del projecte.